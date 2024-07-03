Молодой лихач на Lexus устроил жесткое ДТП на Серовском тракте. Фото

На Серовском тракте Lexus столкнулся с «Нивой», есть пострадавший
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У водителя Lexus 41 нарушение за два года Фото:

На 340 километре Серовского тракта 19-летний водитель Lexus устроил серьезное ДТП, врезавшись в «Ниву». Информацию, появившуюся в соцсетях, URA.RU подтвердили в УГИБДД по Свердловской области.

«По предварительным данным, 19-летний водитель, управляя автомобилем Lexus AC 250, двигаясь со стороны Екатеринбурга в сторону Серова не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущегося автомобиля, вследствие чего столкнулся с автомобилем „Нива“. В результате ДТП водитель легкового автомобиля — 53-летний мужчина, сотрудниками скорой помощи доставлен в травматологическое отделение Серовской городской больницы», — сказано в сообщении группы «Екатеринбург — Серов (Online)» в соцсети «ВКонтакте».

У водителя премиального седана за два года стажа 41 нарушение ПДД. После этой аварии его привлекли по ч. 1 ст. 12.15 КоАП РФ о нарушении расположения автомобиля на дороге, встречного разъезда или обгона. Второй участник ДТП нарушал правила дважды за 34 года вождения. Пассажирке внедорожника и водителю японского авто не потребовалась медицинская помощь. Освидетельствование не выявило признаков опьянения.

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На 340 километре Серовского тракта 19-летний водитель Lexus устроил серьезное ДТП, врезавшись в «Ниву». Информацию, появившуюся в соцсетях, URA.RU подтвердили в УГИБДД по Свердловской области. «По предварительным данным, 19-летний водитель, управляя автомобилем Lexus AC 250, двигаясь со стороны Екатеринбурга в сторону Серова не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущегося автомобиля, вследствие чего столкнулся с автомобилем „Нива“. В результате ДТП водитель легкового автомобиля — 53-летний мужчина, сотрудниками скорой помощи доставлен в травматологическое отделение Серовской городской больницы», — сказано в сообщении группы «Екатеринбург — Серов (Online)» в соцсети «ВКонтакте». У водителя премиального седана за два года стажа 41 нарушение ПДД. После этой аварии его привлекли по ч. 1 ст. 12.15 КоАП РФ о нарушении расположения автомобиля на дороге, встречного разъезда или обгона. Второй участник ДТП нарушал правила дважды за 34 года вождения. Пассажирке внедорожника и водителю японского авто не потребовалась медицинская помощь. Освидетельствование не выявило признаков опьянения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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