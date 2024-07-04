В Челябинской области продлили режим неблагоприятных метеоусловий

В Челябинской области до 5 июля продлили режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ) первой степени, способствующих накоплению загрязняющих веществ в атмосфере. Об этом во вторник 5 июля сообщили в региональном гидрометцентре.
«Уточнение прогноза. В Челябинской области с 2 по 5 июля в приземном слое атмосферы наблюдаются метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ. В связи с неблагоприятными для рассеивания примесей метеоусловиями объявляется предупреждение о НМУ первой степени», — сообщили в гидрометцентре.
Уточняется и то, что режим НМУ будет действовать с 19:00 2 июля до 19:00 5 июля в Челябинске, Сатке, Златоусте, Коркино и Аше. Также на отдельных предприятиях региона сохранится режим НМУ первой степени.
Ранее в Челябинской области объявляли режим НМУ только до 4 июля. Вскоре он был продлен на один день.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!