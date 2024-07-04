В Челябинской области продлили режим неблагоприятных метеоусловий

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Режим НМУ в Челябинской области продлили на один день
Режим НМУ в Челябинской области продлили на один день Фото:

В Челябинской области до 5 июля продлили режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ) первой степени, способствующих накоплению загрязняющих веществ в атмосфере. Об этом во вторник 5 июля сообщили в региональном гидрометцентре.

«Уточнение прогноза. В Челябинской области с 2 по 5 июля в приземном слое атмосферы наблюдаются метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ. В связи с неблагоприятными для рассеивания примесей метеоусловиями объявляется предупреждение о НМУ первой степени», — сообщили в гидрометцентре.

Уточняется и то, что режим НМУ будет действовать с 19:00 2 июля до 19:00 5 июля в Челябинске, Сатке, Златоусте, Коркино и Аше. Также на отдельных предприятиях региона сохранится режим НМУ первой степени.

Ранее в Челябинской области объявляли режим НМУ только до 4 июля. Вскоре он был продлен на один день.

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В Челябинской области до 5 июля продлили режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ) первой степени, способствующих накоплению загрязняющих веществ в атмосфере. Об этом во вторник 5 июля сообщили в региональном гидрометцентре. «Уточнение прогноза. В Челябинской области с 2 по 5 июля в приземном слое атмосферы наблюдаются метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ. В связи с неблагоприятными для рассеивания примесей метеоусловиями объявляется предупреждение о НМУ первой степени», — сообщили в гидрометцентре. Уточняется и то, что режим НМУ будет действовать с 19:00 2 июля до 19:00 5 июля в Челябинске, Сатке, Златоусте, Коркино и Аше. Также на отдельных предприятиях региона сохранится режим НМУ первой степени. Ранее в Челябинской области объявляли режим НМУ только до 4 июля. Вскоре он был продлен на один день.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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