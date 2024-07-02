В Челябинской области объявили неблагоприятные метеоусловия первой степени

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Туман. Челябинск , погода, нму, климат, туман
Отсутствие ветра не дает рассеяться примесям в атмосфере Фото:

В Челябинской области со 2 по 4 июля ожидаются неблагоприятные метеорологические условия первой степени, способствующие накоплению загрязняющих веществ в атмосфере. Об этом во вторник 2 июля сообщили в региональном гидрометцентре.

«В Челябинской области со 2 по 4 июля 2024 года в Челябинской области в приземном слое атмосферы наблюдаются метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ. В связи с неблагоприятными для рассеивания примесей метеоусловиями объявляется предупреждение о НМУ первой степени», — сообщили в гидрометеоцентре.

В ведомстве отметили, с 19:00 2 июля до 19:00 4 июля в Челябинске, Сатке, Златоусте, Карабаше, Аше, а также на отдельных предприятиях региона объявляется режим НМУ первой степени. В эти дни будет усилен контроль со стороны надзорных органов.

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В Челябинской области со 2 по 4 июля ожидаются неблагоприятные метеорологические условия первой степени, способствующие накоплению загрязняющих веществ в атмосфере. Об этом во вторник 2 июля сообщили в региональном гидрометцентре. «В Челябинской области со 2 по 4 июля 2024 года в Челябинской области в приземном слое атмосферы наблюдаются метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ. В связи с неблагоприятными для рассеивания примесей метеоусловиями объявляется предупреждение о НМУ первой степени», — сообщили в гидрометеоцентре. В ведомстве отметили, с 19:00 2 июля до 19:00 4 июля в Челябинске, Сатке, Златоусте, Карабаше, Аше, а также на отдельных предприятиях региона объявляется режим НМУ первой степени. В эти дни будет усилен контроль со стороны надзорных органов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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