В Челябинской области объявили неблагоприятные метеоусловия первой степени

02 июля 2024 в 14:46 Размер текста - 17 +

Отсутствие ветра не дает рассеяться примесям в атмосфере Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области со 2 по 4 июля ожидаются неблагоприятные метеорологические условия первой степени, способствующие накоплению загрязняющих веществ в атмосфере. Об этом во вторник 2 июля сообщили в региональном гидрометцентре. «В Челябинской области со 2 по 4 июля 2024 года в Челябинской области в приземном слое атмосферы наблюдаются метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ. В связи с неблагоприятными для рассеивания примесей метеоусловиями объявляется предупреждение о НМУ первой степени», — сообщили в гидрометеоцентре. В ведомстве отметили, с 19:00 2 июля до 19:00 4 июля в Челябинске, Сатке, Златоусте, Карабаше, Аше, а также на отдельных предприятиях региона объявляется режим НМУ первой степени. В эти дни будет усилен контроль со стороны надзорных органов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области со 2 по 4 июля ожидаются неблагоприятные метеорологические условия первой степени, способствующие накоплению загрязняющих веществ в атмосфере. Об этом во вторник 2 июля сообщили в региональном гидрометцентре. «В Челябинской области со 2 по 4 июля 2024 года в Челябинской области в приземном слое атмосферы наблюдаются метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ. В связи с неблагоприятными для рассеивания примесей метеоусловиями объявляется предупреждение о НМУ первой степени», — сообщили в гидрометеоцентре. В ведомстве отметили, с 19:00 2 июля до 19:00 4 июля в Челябинске, Сатке, Златоусте, Карабаше, Аше, а также на отдельных предприятиях региона объявляется режим НМУ первой степени. В эти дни будет усилен контроль со стороны надзорных органов.