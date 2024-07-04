Челябинец, погибший на Кубе и найденный в Канаде, умер от сердечного приступа

04 июля 2024 в 18:00 Размер текста - 17 +

В лаборатории провели многочисленные анализы, доказавшие, что мужчина умер от сердечного приступа Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Дочь погибшего на Кубе жителя Челябинска Анна Н. рассказала о результатах экспертизы, которые определили истинную причину смерти ее отца. По данным исследований, у мужчины случился сердечный приступ, после чего он захлебнулся. «Был произведен большой анализ. Взяли много материала со всего тела — бедра, руки, головы… Никаких порезов и ушибов. Мой отец умер естественной смертью», — сообщила Анна Н. на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Девушка отметила, что первоначальная информация о том, что у ее отца нет зубов, оказалась неверной. Она заявила, что изначальный вердикт врачей Кубы был верный: у мужчины произошел сердечный приступ и он захлебнулся. «То, что тела перепутали, такое видимо, действительно бывает. Человеческий фактор или другая ошибка. Мы узнали правду, тело дома в Росиии», — добавила дочь погибшего мужчины. Ранее URA.RU сообщало, что житель Челябинска отправился отдыхать на Кубу в марте 2024 года. Он пошел менять деньги, а затем его тело нашли в воде. В день отправки тело челябинца перепутали с другим скончавшимся мужчиной, таким образом челябинец оказался в морге Канады, а канадец похоронен на кладбище Челябинска. Семья из Канады обнаружила подмену и начала искать родных находящегося в морге мужчины, которого прислали под чужим именем. Дочь челябинца вспомнила, что не узнала отца в гробу, но ее убедили, что тело после смерти может измениться, поэтому они похоронили чужого человека. Дочь челябинца заподозрила, что ей выслали чужое тело для того, чтобы скрыть преступление. Она сообщала, что намерена уже в России провести экспертизу для определения истинных причин смерти отца. Канадца эксгумировали и отправили на родину, челябинца также похоронили в своем регионе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Дочь погибшего на Кубе жителя Челябинска Анна Н. рассказала о результатах экспертизы, которые определили истинную причину смерти ее отца. По данным исследований, у мужчины случился сердечный приступ, после чего он захлебнулся. «Был произведен большой анализ. Взяли много материала со всего тела — бедра, руки, головы… Никаких порезов и ушибов. Мой отец умер естественной смертью», — сообщила Анна Н. на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Девушка отметила, что первоначальная информация о том, что у ее отца нет зубов, оказалась неверной. Она заявила, что изначальный вердикт врачей Кубы был верный: у мужчины произошел сердечный приступ и он захлебнулся. «То, что тела перепутали, такое видимо, действительно бывает. Человеческий фактор или другая ошибка. Мы узнали правду, тело дома в Росиии», — добавила дочь погибшего мужчины. Ранее URA.RU сообщало, что житель Челябинска отправился отдыхать на Кубу в марте 2024 года. Он пошел менять деньги, а затем его тело нашли в воде. В день отправки тело челябинца перепутали с другим скончавшимся мужчиной, таким образом челябинец оказался в морге Канады, а канадец похоронен на кладбище Челябинска. Семья из Канады обнаружила подмену и начала искать родных находящегося в морге мужчины, которого прислали под чужим именем. Дочь челябинца вспомнила, что не узнала отца в гробу, но ее убедили, что тело после смерти может измениться, поэтому они похоронили чужого человека. Дочь челябинца заподозрила, что ей выслали чужое тело для того, чтобы скрыть преступление. Она сообщала, что намерена уже в России провести экспертизу для определения истинных причин смерти отца. Канадца эксгумировали и отправили на родину, челябинца также похоронили в своем регионе.