Ключевые моменты визита Путина на саммит ШОС. Фоторепортаж

Путин принял участие на саммите ШОС

05 июля 2024 в 02:10 Размер текста - 17 +

Путин побывал на саммите ШОС в Астане Фото: Гавриил Григоров / POOL / РИА Новости Президент России Владимир Путин 3 и 4 июля принял участие в 24-м расширенном саммите лидеров стран-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который прошел в Астане (Казахстан). Во время него глава РФ провел ряд встреч с зарубежными лидерами, где обсудил партнерское взаимодействие. Также на мероприятии Беларусь официально приняли в объединение. Как прошла встреча глав стран и что обсуждали — в фоторепортаже URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин 3 и 4 июля принял участие в 24-м расширенном саммите лидеров стран-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который прошел в Астане (Казахстан). Во время него глава РФ провел ряд встреч с зарубежными лидерами, где обсудил партнерское взаимодействие. Также на мероприятии Беларусь официально приняли в объединение. Как прошла встреча глав стран и что обсуждали — в фоторепортаже URA.RU.