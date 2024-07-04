Путин побывал на саммите ШОС в Астане
Президент России Владимир Путин 3 и 4 июля принял участие в 24-м расширенном саммите лидеров стран-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который прошел в Астане (Казахстан). Во время него глава РФ провел ряд встреч с зарубежными лидерами, где обсудил партнерское взаимодействие.
Также на мероприятии Беларусь официально приняли в объединение. Как прошла встреча глав стран и что обсуждали — в фоторепортаже URA.RU.
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