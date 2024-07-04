04 июля 2024

Ключевые моменты визита Путина на саммит ШОС. Фоторепортаж

Путин принял участие на саммите ШОС
© Служба новостей «URA.RU»
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Путин побывал на саммите ШОС в Астане Фото:

Президент России Владимир Путин 3 и 4 июля принял участие в 24-м расширенном саммите лидеров стран-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который прошел в Астане (Казахстан). Во время него глава РФ провел ряд встреч с зарубежными лидерами, где обсудил партнерское взаимодействие.

Также на мероприятии Беларусь официально приняли в объединение. Как прошла встреча глав стран и что обсуждали — в фоторепортаже URA.RU.

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Президент России Владимир Путин 3 и 4 июля принял участие в 24-м расширенном саммите лидеров стран-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который прошел в Астане (Казахстан). Во время него глава РФ провел ряд встреч с зарубежными лидерами, где обсудил партнерское взаимодействие. Также на мероприятии Беларусь официально приняли в объединение. Как прошла встреча глав стран и что обсуждали — в фоторепортаже URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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