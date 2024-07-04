04 июля 2024

В Челябинской области расторгли контракт на исследование рыбы в Аргазях

© Служба новостей «URA.RU»
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Изучение потенциала Аргазей столкнулось с ограничениями на торгах
Изучение потенциала Аргазей столкнулось с ограничениями на торгах Фото:

В Челябинской области прокуратура добилась расторжения контракта на исследование рыбоводческих ресурсов Аргазей. Как рассказали в пресс-службе надзорного ведомства, поводом стало объединение в лоте на торгах различных работ.

«В ходе проверки выявлены нарушения законодательства о контрактной системе. При формировании документации и проведении аукциона были объединены различные виды работ», — отметили в пресс-службе прокуратуры.

Прокуратура обратилась в арбитражный суд с требованием оспорить результаты аукциона и последующий контракт. Объединенные работы требуют различных разрешений и лицензий, которые заказчик не потребовал от участников. Работы связаны с выловом биологических ресурсов и осуществление деятельности в области гидрометеорологии. В результате судебного разбирательства нарушения были устранены, а контракт с ООО «Уральская комплексная лаборатория промышленного и гражданского строительства» аннулирован.

Минэкологии намерено изучить влияние рыбохозяйственной деятельности на состояние памятника природы Аргазинского водохранилища. Денежные средства в размере 690 тысяч рублей, выплаченные в качестве аванса по государственному контракту, возвращены в бюджет.

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В Челябинской области прокуратура добилась расторжения контракта на исследование рыбоводческих ресурсов Аргазей. Как рассказали в пресс-службе надзорного ведомства, поводом стало объединение в лоте на торгах различных работ. «В ходе проверки выявлены нарушения законодательства о контрактной системе. При формировании документации и проведении аукциона были объединены различные виды работ», — отметили в пресс-службе прокуратуры. Прокуратура обратилась в арбитражный суд с требованием оспорить результаты аукциона и последующий контракт. Объединенные работы требуют различных разрешений и лицензий, которые заказчик не потребовал от участников. Работы связаны с выловом биологических ресурсов и осуществление деятельности в области гидрометеорологии. В результате судебного разбирательства нарушения были устранены, а контракт с ООО «Уральская комплексная лаборатория промышленного и гражданского строительства» аннулирован. Минэкологии намерено изучить влияние рыбохозяйственной деятельности на состояние памятника природы Аргазинского водохранилища. Денежные средства в размере 690 тысяч рублей, выплаченные в качестве аванса по государственному контракту, возвращены в бюджет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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