В Челябинской области расторгли контракт на исследование рыбы в Аргазях

В Челябинской области прокуратура добилась расторжения контракта на исследование рыбоводческих ресурсов Аргазей. Как рассказали в пресс-службе надзорного ведомства, поводом стало объединение в лоте на торгах различных работ.
«В ходе проверки выявлены нарушения законодательства о контрактной системе. При формировании документации и проведении аукциона были объединены различные виды работ», — отметили в пресс-службе прокуратуры.
Прокуратура обратилась в арбитражный суд с требованием оспорить результаты аукциона и последующий контракт. Объединенные работы требуют различных разрешений и лицензий, которые заказчик не потребовал от участников. Работы связаны с выловом биологических ресурсов и осуществление деятельности в области гидрометеорологии. В результате судебного разбирательства нарушения были устранены, а контракт с ООО «Уральская комплексная лаборатория промышленного и гражданского строительства» аннулирован.
Минэкологии намерено изучить влияние рыбохозяйственной деятельности на состояние памятника природы Аргазинского водохранилища. Денежные средства в размере 690 тысяч рублей, выплаченные в качестве аванса по государственному контракту, возвращены в бюджет.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!