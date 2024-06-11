Челябинская прокуратура опротестовала контракт о влиянии рыбной ловли на Аргази

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Суд вникнет в обстоятельства подписанного контракта об изучении ихтиофауны Аргазей
Суд вникнет в обстоятельства подписанного контракта об изучении ихтиофауны Аргазей Фото:

Прокуратура Челябинской области опротестовала контракт минэкологии региона с подрядчиком об изучении влияния рыбной ловли на состояние Аргазей. Как следует из картотеки арбитражных дел, надзорное ведомство потребовало вернуть в бюджет уплаченный аванс размером 690 тысяч рублей.

«Принять исковое заявление к производству арбитражного суда, возбудить производство по делу. Назначить дело к рассмотрению в предварительном судебном заседании», — отмечено в документах суда. 

В своем иске прокуратура потребовала признать проведенный аукцион и заключенный на его основе контракт недействительными. Документ со стороны исполнителя подписала «Уральская комплексная лаборатория промышленного и гражданского строительства». В качестве третьего лица привлечено УФАС.

Согласно данным СБИС, в тендере было два участника. Победитель предложил наименьшую стоимость в 2,3 млн рублей. Второй заявитель готов был выполнить работы на 14 тысяч дороже.

Как следует из подписанной документации, исследованиями подрядчик должен был заниматься с 1 мая по 10 октября. За это время предстояло изучить по нескольким показателям состояние воды, вес, длину и возраст рыб, их видовой состав и плотность, соотношение хищных и нехищных видов. Отдельным пунктом исследования значилось выявление влияния промышленного рыболовства на состояние ихтиофауны, изучение того, как на ней отражается уровень памятника природы Аргази.

Детали иска и позицию ведомства в министерстве экологии URA.RU комментировать не стали, сообщив, что сделаю это по итогам рассмотрения дела. Также запросы направлены в адрес прокуратуры регион и победителя торгов. Ответы будут опубликованы по мере поступления.

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Прокуратура Челябинской области опротестовала контракт минэкологии региона с подрядчиком об изучении влияния рыбной ловли на состояние Аргазей. Как следует из картотеки арбитражных дел, надзорное ведомство потребовало вернуть в бюджет уплаченный аванс размером 690 тысяч рублей. «Принять исковое заявление к производству арбитражного суда, возбудить производство по делу. Назначить дело к рассмотрению в предварительном судебном заседании», — отмечено в документах суда.  В своем иске прокуратура потребовала признать проведенный аукцион и заключенный на его основе контракт недействительными. Документ со стороны исполнителя подписала «Уральская комплексная лаборатория промышленного и гражданского строительства». В качестве третьего лица привлечено УФАС. Согласно данным СБИС, в тендере было два участника. Победитель предложил наименьшую стоимость в 2,3 млн рублей. Второй заявитель готов был выполнить работы на 14 тысяч дороже. Как следует из подписанной документации, исследованиями подрядчик должен был заниматься с 1 мая по 10 октября. За это время предстояло изучить по нескольким показателям состояние воды, вес, длину и возраст рыб, их видовой состав и плотность, соотношение хищных и нехищных видов. Отдельным пунктом исследования значилось выявление влияния промышленного рыболовства на состояние ихтиофауны, изучение того, как на ней отражается уровень памятника природы Аргази. Детали иска и позицию ведомства в министерстве экологии URA.RU комментировать не стали, сообщив, что сделаю это по итогам рассмотрения дела. Также запросы направлены в адрес прокуратуры регион и победителя торгов. Ответы будут опубликованы по мере поступления.
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© Служба новостей «URA.RU»
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