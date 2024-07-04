04 июля 2024

В элитном ЖК Челябинска изменили проект строящейся школы

© Служба новостей «URA.RU»
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Новая школа в элитном ЖК будет рассчитана на 1 тысячу 550 учеников
Новая школа в элитном ЖК будет рассчитана на 1 тысячу 550 учеников Фото:

В элитном жилом комплексе на северо-западе изменили проект новой школы. В общеобразовательном учреждении смогут учиться на 30 детей больше, одновременно учреждение сможет вместить до 1 тысячи 550 учеников. Об этом сообщили в пресс-службе застройщика

«В Челябинске у школы на северо-западе меняется наименование строящегося объекта — школы в нашем жилом комплексе на северо-западе. Сейчас это „Общеобразовательная школа на 1520 мест в микрорайоне №20, Центральный район г. Челябинск“. А будет школа на 1550 мест», — пояснили в пресс-службе застройщика «Голос Девелопмент».

Общественные обсуждения на тему изменений в проекте пройдут в Челябинске с 5 июля по 8 августа 2024 года. Прием предложений и замечаний от участников общественных обсуждений можно будет осуществлять с 12 по 19 июля, сообщается на сайте мэрии.

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В элитном жилом комплексе на северо-западе изменили проект новой школы. В общеобразовательном учреждении смогут учиться на 30 детей больше, одновременно учреждение сможет вместить до 1 тысячи 550 учеников. Об этом сообщили в пресс-службе застройщика «В Челябинске у школы на северо-западе меняется наименование строящегося объекта — школы в нашем жилом комплексе на северо-западе. Сейчас это „Общеобразовательная школа на 1520 мест в микрорайоне №20, Центральный район г. Челябинск“. А будет школа на 1550 мест», — пояснили в пресс-службе застройщика «Голос Девелопмент». Общественные обсуждения на тему изменений в проекте пройдут в Челябинске с 5 июля по 8 августа 2024 года. Прием предложений и замечаний от участников общественных обсуждений можно будет осуществлять с 12 по 19 июля, сообщается на сайте мэрии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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