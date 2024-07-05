Хоккеисты магнитогорского «Металлурга» увезли Кубок Гагарина из России

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Кубок Гагарина покинул страну
Кубок Гагарина покинул страну Фото:

Хоккеисты магнитогорского «Металлурга» (Челябинская область) Никита Михайлис и Валерий Орехов увезли Кубок Гагарина в Казахстан. Как сообщили в пресс-службе клуба, 5 июня кубок выставят с столице страны Астане.

«Никита Михайлис и Валерий Орехов выставляют главный трофей Лиги в столице Казахстана. В 17:00 часов 5 июля Кубок Гагарина будет в детской хоккейной школе на проспекте Бауыржана Момышулы, 5 (ледовая площадка True hockey)», — сообщили в клубе.

Кубок задержится в Казахстане. В 15:00 часов 7 июля состоится автограф-сессия и экспозиция Кубка Гагарина в Mega Silk Way.

Михайлис и Орехов являются воспитанниками казахстанского хоккея. Они стали обладателями кубка в нынешнем году в составе «Металлурга». Каждый хоккеист, завоевавший кубок, имеет право на короткое время привезти его к себе на родину.

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Хоккеисты магнитогорского «Металлурга» (Челябинская область) Никита Михайлис и Валерий Орехов увезли Кубок Гагарина в Казахстан. Как сообщили в пресс-службе клуба, 5 июня кубок выставят с столице страны Астане. «Никита Михайлис и Валерий Орехов выставляют главный трофей Лиги в столице Казахстана. В 17:00 часов 5 июля Кубок Гагарина будет в детской хоккейной школе на проспекте Бауыржана Момышулы, 5 (ледовая площадка True hockey)», — сообщили в клубе. Кубок задержится в Казахстане. В 15:00 часов 7 июля состоится автограф-сессия и экспозиция Кубка Гагарина в Mega Silk Way. Михайлис и Орехов являются воспитанниками казахстанского хоккея. Они стали обладателями кубка в нынешнем году в составе «Металлурга». Каждый хоккеист, завоевавший кубок, имеет право на короткое время привезти его к себе на родину.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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