Насильник-лесоруб попросился на свободу в Свердловской области

05 июля 2024 в 14:38 Размер текста - 17 +

Суд его просьбу об УДО отклонил Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Свердловский областной суд отклонил просьбу об условно-досрочном освобождении (УДО) Сергея Блинова, осужденного за сексуальное насилие и незаконную рубку деревьев. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе инстанции. «Процесс состоялся сегодня. Суд отклонил ходатайство Блинова об УДО», — кратко пояснили в облсуде. Индустриальный районный суд Ижевска приговорил Блинова к лишению свободы в 2011 году. Ему назначили 13,5 лет строгого режима по двум статьям УК РФ: ч. 3 ст. 260 (незаконная рубка лесных насаждений) и п. «б» ч. 4 ст. 132 (насильственные действия сексуального характера). Наказание он, по данным агентства, отбывает под Камышловым. В 2023 году ему заменили тюремный срок на принудительные работы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Свердловский областной суд отклонил просьбу об условно-досрочном освобождении (УДО) Сергея Блинова, осужденного за сексуальное насилие и незаконную рубку деревьев. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе инстанции. «Процесс состоялся сегодня. Суд отклонил ходатайство Блинова об УДО», — кратко пояснили в облсуде. Индустриальный районный суд Ижевска приговорил Блинова к лишению свободы в 2011 году. Ему назначили 13,5 лет строгого режима по двум статьям УК РФ: ч. 3 ст. 260 (незаконная рубка лесных насаждений) и п. «б» ч. 4 ст. 132 (насильственные действия сексуального характера). Наказание он, по данным агентства, отбывает под Камышловым. В 2023 году ему заменили тюремный срок на принудительные работы.