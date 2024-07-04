04 июля 2024

Насильник-лесоруб попросился на свободу в Свердловской области

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Судебное заседание по уголовному делу бывшего заместителя губернатора Курганской области Ванюкова Романа. Курган, заключенные, колония, решетка, обвиняемый, скамья подсудимых, судебное заседание, суд, арестант, судебный процесс, клетка
Суд его просьбу об УДО отклонил Фото:

Свердловский областной суд отклонил просьбу об условно-досрочном освобождении (УДО) Сергея Блинова, осужденного за сексуальное насилие и незаконную рубку деревьев. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе инстанции.

«Процесс состоялся сегодня. Суд отклонил ходатайство Блинова об УДО», — кратко пояснили в облсуде.

Индустриальный районный суд Ижевска приговорил Блинова к лишению свободы в 2011 году. Ему назначили 13,5 лет строгого режима по двум статьям УК РФ: ч. 3 ст. 260 (незаконная рубка лесных насаждений) и п. «б» ч. 4 ст. 132 (насильственные действия сексуального характера). Наказание он, по данным агентства, отбывает под Камышловым. В 2023 году ему заменили тюремный срок на принудительные работы.

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Свердловский областной суд отклонил просьбу об условно-досрочном освобождении (УДО) Сергея Блинова, осужденного за сексуальное насилие и незаконную рубку деревьев. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе инстанции. «Процесс состоялся сегодня. Суд отклонил ходатайство Блинова об УДО», — кратко пояснили в облсуде. Индустриальный районный суд Ижевска приговорил Блинова к лишению свободы в 2011 году. Ему назначили 13,5 лет строгого режима по двум статьям УК РФ: ч. 3 ст. 260 (незаконная рубка лесных насаждений) и п. «б» ч. 4 ст. 132 (насильственные действия сексуального характера). Наказание он, по данным агентства, отбывает под Камышловым. В 2023 году ему заменили тюремный срок на принудительные работы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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