Завхоз свердловского музучилища избила вахтершу, которая не хотела увольняться

В музучилище имени Чайковского в Екатеринбурге разгорелась нешуточная борьба за место вахтера. По словам 69-летней Вероники, в ее смены стали происходить нештатные ситуации в виде ложных запусков сигнализации, чтобы заставить ее уволиться, и даже якобы было рукоприкладство со стороны завхоза. Однако в самом училище URA.RU эту информацию не подтвердили.
«Пенсионерка Вероника Сергеевна спокойно работала вахтером, пока на должность завхоза не устроилась Татьяна Б. Конфликт начал разгораться, когда вахтерша была в отпуске. За это время начальница нашла нового человека, а Веронику Сергеевну попросила уволиться. Но та отказала и завхоз начала ее выживать», — пишет telegram-канал Ural Mash.
По словам пенсионерки, в училище участились инциденты в виде отключений камер и срабатываний сигнализаций, из-за которых от нее потребовали объяснений. «Она (Вероника Сергеевна — прим. URA.RU) попыталась выяснить ситуацию с Татьяной Б., но последняя в ответ оскорбила и ударила ее», — сказано в тексте. Руководство отрицает инцидент, а пенсионерка опасается принудительного увольнения, в то время как ее семья убеждает ее обратиться в полицию.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием к директору свердловского музыкального училища имени Чайковского Александру Важенину. Он рассказал, что никого увольнять не собираются. «Все работают, все на месте. У нас абсолютно культурное заведение. Наоборот, приняли работника на подмену», — заявил он.
Также Важенин отметил, что срабатывание сигнализации действительно было, но произошло оно из-за того, что ее вовремя не сняли с кабинета. По его словам, за такие инциденты никого не увольняют и не штрафуют.
Он также упомянул, что между сотрудницами произошла небольшая словесная перепалка из-за опущенного турникета, после чего он провел беседу о недопустимости подобного поведения в учебном заведении. Важенин подтвердил, что Вероника, сотрудница вахты, находится в рабочем состоянии и у нее нет никаких проблем.
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