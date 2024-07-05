05 июля 2024

Выпавшая в Екатеринбурге с пятого этажа узбекская школьница выжила

© Служба новостей «URA.RU»
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Девочку увезли в реанимационное отделение детской городской больницы №9
Девочку увезли в реанимационное отделение детской городской больницы №9 Фото:

Выпавшую с пятого этажа в Екатеринбурге школьницу из Узбекистана увезли в реанимационное отделение детской городской больницы №9. Об этом URA.RU сообщил осведомленный источник.

«Предварительный диагноз: перелом позвоночника. Она находится в реанимации, врачи работают с ней», — пояснил собеседник агентства.

Инцидент произошел 5 июля в Ленинском районе Екатеринбурга. 15-летняя школьница приехала в гости к папе на каникулы, мыла окна на балконе и упала. В больнице от комментариев по теме воздержались.

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Выпавшую с пятого этажа в Екатеринбурге школьницу из Узбекистана увезли в реанимационное отделение детской городской больницы №9. Об этом URA.RU сообщил осведомленный источник. «Предварительный диагноз: перелом позвоночника. Она находится в реанимации, врачи работают с ней», — пояснил собеседник агентства. Инцидент произошел 5 июля в Ленинском районе Екатеринбурга. 15-летняя школьница приехала в гости к папе на каникулы, мыла окна на балконе и упала. В больнице от комментариев по теме воздержались.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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