Выпавшая в Екатеринбурге с пятого этажа узбекская школьница выжила

Девочку увезли в реанимационное отделение детской городской больницы №9
Выпавшую с пятого этажа в Екатеринбурге школьницу из Узбекистана увезли в реанимационное отделение детской городской больницы №9. Об этом URA.RU сообщил осведомленный источник.
«Предварительный диагноз: перелом позвоночника. Она находится в реанимации, врачи работают с ней», — пояснил собеседник агентства.
Инцидент произошел 5 июля в Ленинском районе Екатеринбурга. 15-летняя школьница приехала в гости к папе на каникулы, мыла окна на балконе и упала. В больнице от комментариев по теме воздержались.
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