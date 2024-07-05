05 июля 2024

Школьница из Узбекистана выпала из окна в Екатеринбурге

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Девочка мыла окна на пятом этаже здания и выпала (архивное фото)
Девочка мыла окна на пятом этаже здания и выпала (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге 15-летняя школьница из Таджикистана выпала с пятого этажа. Девочка осталась жива, за ее жизнь борются врачи. Об этом URA.RU сообщил источник в экстренных службах города.

«Инцидент произошел 5 июля в Ленинском районе. Девочка приехала к отцу на каникулы из Таджикистана. Она мыла окна и выпала», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, отец работает разнорабочим. В России находится законно.

Агентство обратилось за комментарием в пресс-службу больницы, в которой находится девочка. Там отказались комментировать случившееся. «У нас нет разрешения от родителей на распространение сведений», — пояснили врачи.

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В Екатеринбурге 15-летняя школьница из Таджикистана выпала с пятого этажа. Девочка осталась жива, за ее жизнь борются врачи. Об этом URA.RU сообщил источник в экстренных службах города. «Инцидент произошел 5 июля в Ленинском районе. Девочка приехала к отцу на каникулы из Таджикистана. Она мыла окна и выпала», — рассказал собеседник агентства. По его словам, отец работает разнорабочим. В России находится законно. Агентство обратилось за комментарием в пресс-службу больницы, в которой находится девочка. Там отказались комментировать случившееся. «У нас нет разрешения от родителей на распространение сведений», — пояснили врачи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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