Школьница из Узбекистана выпала из окна в Екатеринбурге

В Екатеринбурге 15-летняя школьница из Таджикистана выпала с пятого этажа. Девочка осталась жива, за ее жизнь борются врачи. Об этом URA.RU сообщил источник в экстренных службах города.
«Инцидент произошел 5 июля в Ленинском районе. Девочка приехала к отцу на каникулы из Таджикистана. Она мыла окна и выпала», — рассказал собеседник агентства.
По его словам, отец работает разнорабочим. В России находится законно.
Агентство обратилось за комментарием в пресс-службу больницы, в которой находится девочка. Там отказались комментировать случившееся. «У нас нет разрешения от родителей на распространение сведений», — пояснили врачи.
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