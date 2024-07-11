В Екатеринбурге задержали лжеэлектрика

МВД: мужчина под видом электрика обворовывал пенсионеров в Екатеринбурге

Липового электрика подозревают в серии нападений на пожилых жителей Екатеринбурга Фото: пресс-служба УМВД Екатеринбурга

Лжеэлектрика задержали в Екатеринбурге. Под видом сотрудника жилищно-коммунального хозяйства он заходил в квартиры пенсионеров, и похищал, угрожая, их деньги и ценности, рассказали URA.RU в Управлении МВД по Екатеринбургу.

«В Екатеринбурге оперативники уголовного розыска задержали липового электрика по подозрению в серии разбойных нападений на пожилых граждан. Злоумышленник под видом „электрика“ заходил в квартиры пенсионеров и, угрожая, похищал их деньги и ценности», — сообщили в Управлении МВД по Екатеринбургу.

По данным, полиции, задержанным оказался ранее несудимый местный житель 1985 года рождения. Свое преступление на опросе он объяснил желанием заработать, так как у него возникла сложная жизненная ситуация. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о разбое по части 3 статьи 162 УК РФ и краже по части 3 статьи 158 УК РФ. Лжеэлектрику грозит лишение свободы сроком от 6 до 12 лет.

Заявление от пенсионера 1947 года рождения в УМВД поступило днем 4 июля. Он сообщил, что неизвестный под видом «электрика» зашел в его квартиру на ул. Куйбышева и, угрожая ножом, забрал пять тысяч рублей. Далее к приехавшему на место происшествия сотруднику полиции обратилась женщина 1948 года рождения и рассказала об аналогичном нападении, произошедшем в этот же день утром. Лжеэлектрик похитил у нее банковскую карту, 14 тысяч рублей, золотые украшения, кухонные ножи. Общий ущерб составил 145 тысяч рублей.