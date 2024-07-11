Мишустин оказался доволен поездкой в Екатеринбург

Технологии, которые представлены на международной выставке «Иннопром» в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» определят будущий облик российской промышленности. Об этом в ходе заседания правительства заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, подводя итоги поездки на Урал.
«Ознакомились мы там с проектами, которые направлены на поставленную задачу президентом [Владимиром Путиным] на достижение нашего технологического суверенитета. Именно они и те технологии, которые представлены были на „Иннопроме“, будут определять будущий облик нашей российской промышленности и промышленной индустрии», — рассказал Михаил Мишустин.
Глава правительства напомнил, что участие в «Иннопроме» приняли коллеги из Беларуси, Таджикистана, Киргизии, представитель многих дружественных России государств. «Мы обсудили развитие кооперационных связей в самых ключевых сферах. Это и авиастроение, и автопром, космос, фармацевтика, машиностроение, металлургия и многие другие отрасли народного хозяйства. Уверен, что подписанные контракты и достигнутые договоренности на „Иннопроме“ придадут новый импульс международному экономическому сотрудничеству, в первую очередь в рамках Союзного государства России и Белоруссии, ЕЭС, СНГ, ШОС, объединения БРИКС», — подчеркнул Мишустин.
Премьер посетил Екатеринбург 9 июля. Он осмотрел стенды «Иннопрома», встретился с губернаторами РФ, в частности с главой Свердловской области Евгением Куйвашевым, с представителями иностранных государств. И выступил на главной стратегической сессии выставки «Технологическое партнерство: в центре внимания международного бизнеса».
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