11 июля 2024

США обсуждают силовой ответ на попадание ракеты в больницу Киева

© Служба новостей «URA.RU»
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Салливан заявил о подготовке ответа "сильного и энергичного"
Салливан заявил о подготовке ответа "сильного и энергичного" Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

США работают с Украиной над силовым ответом на инцидент, связанный с попаданием снаряда в больницу Киева. Об этом заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Мы работаем с украинцами, чтобы разобраться с этой атакой. И ответить на нее силой и энергично», — подчеркнул Салливан, слова которого прозвучали в ходе одного из мероприятий НАТО, передает РИА Новости.

Повреждение медучреждение получило 8 июля. Тогда украинские власти обвинили ВС РФ в преднамеренной атаке. Министерство обороны РФ опровергало обвинения в ударах по гражданским объектам. Там указали на падение украинской ракеты ПВО в качестве причины разрушений. Также известно, что неподалеку от поврежденной больницы расположены военные и производственные объекты: завод «Артем», а также комплекс зданий Минобороны Украины и склады ВСУ.

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США работают с Украиной над силовым ответом на инцидент, связанный с попаданием снаряда в больницу Киева. Об этом заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан. «Мы работаем с украинцами, чтобы разобраться с этой атакой. И ответить на нее силой и энергично», — подчеркнул Салливан, слова которого прозвучали в ходе одного из мероприятий НАТО, передает РИА Новости. Повреждение медучреждение получило 8 июля. Тогда украинские власти обвинили ВС РФ в преднамеренной атаке. Министерство обороны РФ опровергало обвинения в ударах по гражданским объектам. Там указали на падение украинской ракеты ПВО в качестве причины разрушений. Также известно, что неподалеку от поврежденной больницы расположены военные и производственные объекты: завод «Артем», а также комплекс зданий Минобороны Украины и склады ВСУ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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