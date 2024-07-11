США обсуждают силовой ответ на попадание ракеты в больницу Киева

США работают с Украиной над силовым ответом на инцидент, связанный с попаданием снаряда в больницу Киева. Об этом заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.
«Мы работаем с украинцами, чтобы разобраться с этой атакой. И ответить на нее силой и энергично», — подчеркнул Салливан, слова которого прозвучали в ходе одного из мероприятий НАТО, передает РИА Новости.
Повреждение медучреждение получило 8 июля. Тогда украинские власти обвинили ВС РФ в преднамеренной атаке. Министерство обороны РФ опровергало обвинения в ударах по гражданским объектам. Там указали на падение украинской ракеты ПВО в качестве причины разрушений. Также известно, что неподалеку от поврежденной больницы расположены военные и производственные объекты: завод «Артем», а также комплекс зданий Минобороны Украины и склады ВСУ.
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