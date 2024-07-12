ВС РФ уничтожили две украинские группы под Нью-Йорком

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Две группы украинских военных были уничтожены ударами артиллерии и с помощью FPV-дронов
Две группы украинских военных были уничтожены ударами артиллерии и с помощью FPV-дронов Фото:

С помощью ударов артиллерии и FPV-дронов ВС РФ уничтожили две группы украинских солдат, переброшенных в район населенного пункта Нью-Йорк (Новгородское) в ДНР в качестве резервных сил. Об этом заявили в силовых структурах региона.

«Под Нью-Йорк [ВСУ] пытались перебросить резервы. Совершили некоторую оплошность, в итоге потеряли две группы. [Российские войска] накрыли [их] артиллерией и дронами», — сообщило ТАСС со ссылкой на собеседника. 

Ранее военкоры сообщали, что российские войска продвинулись в центральной части Нью-Йорка и взяли под контроль три улицы. По предварительным данным, ВС РФ с помощью авиаудара полностью разрушили пункт управления ВСУ в этом населенном пункте.

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С помощью ударов артиллерии и FPV-дронов ВС РФ уничтожили две группы украинских солдат, переброшенных в район населенного пункта Нью-Йорк (Новгородское) в ДНР в качестве резервных сил. Об этом заявили в силовых структурах региона. «Под Нью-Йорк [ВСУ] пытались перебросить резервы. Совершили некоторую оплошность, в итоге потеряли две группы. [Российские войска] накрыли [их] артиллерией и дронами», — сообщило ТАСС со ссылкой на собеседника.  Ранее военкоры сообщали, что российские войска продвинулись в центральной части Нью-Йорка и взяли под контроль три улицы. По предварительным данным, ВС РФ с помощью авиаудара полностью разрушили пункт управления ВСУ в этом населенном пункте.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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