Откуда на Украине взялся поселок Нью-Йорк и почему в него прилетел ФАБ-3000

Российские военные 30 июня нанесли удар по позиции ВСУ в населенном пункте Нью-Йорк (Новгородское) в ДНР. Атака была совершена при помощи авиационной бомбы ФАБ-3000. Откуда на Украине появился поселок с американским названием и зачем потребовался удар авиационной бомбой — в материале URA.RU.
Что известно о поселке Нью-Йорк
Нью-Йорк является поселком городского типа, он расположен на территории в Донецкой области Украины. Граница ДНР — в семи километрах. С 1951 по 2021 годы населенный пункт носил название Новгородское. Затем украинские власти вернули ему историческое название.
В поселке находится Дзержинский фенольный завод. На территории Нью-Йорка есть жд-станция «Фенольная», вдоль пролегают пути Константиновка — Ясиноватая. Здесь проживают порядка 12 тысяч человек. Среди наиболее примечательных мест выделяют памятник гетману Богдану Хмельницкому, парк фенольного завода и немецкое кладбище.
Откуда произошло название
Историки до сих пор не могут прийти к единому мнению по поводу появления названия Нью-Йорк. Ученые предполагают, что поселение было основано в годы правления Екатерины Великой, которая призвала немцев в Российскую империю. Иноземцам предложили поселиться в Новороссии и на территориях, где сейчас расположены Саратовская и Самарская области.
По одной из версий, местный промышленник Якоб Унгер захотел так назвать поселок в память о своем путешествии в Нью-Йорк, оказавшем на него неизгладимое впечатление. По другой — немцы перебрались Новороссию ближе к концу XIX века. До этого времени земли принадлежали помещикам Фурсовым, при которых Нью-Йорк уже появился.
Почему ВС РФ ударили по Нью-Йорку
Точный удар был нанесен по пункту управления первого механизированного батальона ВСУ, который располагался на территории Нью-Йорка. При этом были уничтожены до 60 украинских солдат и четыре автомобиля. Здание, где размещалась точка, было полностью разрушено.
Удар был нанесен при помощи ФАБ-3000. Эта тяжелая фугасная авиационная бомба, которая используется для уничтожения укрепленных целей: бункеров, плотин, мостов. Впервые такие бомбы стали использоваться еще Советским Союзом.
В генштабе ВСУ заявляли, что ВС РФ проводят активное наступление на торецком и покровском направлениях в ДНР. О сложной ситуации на покровском направлении украинское командование докладывает с конца мая.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.