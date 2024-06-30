30 июня 2024

Откуда на Украине взялся поселок Нью-Йорк и почему в него прилетел ФАБ-3000

По ВСУ в поселке Нью-Йорк ударили при помощи ФАБ-3000
© Служба новостей «URA.RU»
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По территории ударили тяжелой авиационной бомбой
По территории ударили тяжелой авиационной бомбой Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военные 30 июня нанесли удар по позиции ВСУ в населенном пункте Нью-Йорк (Новгородское) в ДНР. Атака была совершена при помощи авиационной бомбы ФАБ-3000. Откуда на Украине появился поселок с американским названием и зачем потребовался удар авиационной бомбой — в материале URA.RU.

Что известно о поселке Нью-Йорк

Нью-Йорк является поселком городского типа, он расположен на территории в Донецкой области Украины. Граница ДНР — в семи километрах. С 1951 по 2021 годы населенный пункт носил название Новгородское. Затем украинские власти вернули ему историческое название.

В поселке находится Дзержинский фенольный завод. На территории Нью-Йорка есть жд-станция «Фенольная», вдоль пролегают пути Константиновка — Ясиноватая. Здесь проживают порядка 12 тысяч человек. Среди наиболее примечательных мест выделяют памятник гетману Богдану Хмельницкому, парк фенольного завода и немецкое кладбище.

Откуда произошло название

Историки до сих пор не могут прийти к единому мнению по поводу появления названия Нью-Йорк. Ученые предполагают, что поселение было основано в годы правления Екатерины Великой, которая призвала немцев в Российскую империю. Иноземцам предложили поселиться в Новороссии и на территориях, где сейчас расположены Саратовская и Самарская области.

По одной из версий, местный промышленник Якоб Унгер захотел так назвать поселок в память о своем путешествии в Нью-Йорк, оказавшем на него неизгладимое впечатление. По другой — немцы перебрались Новороссию ближе к концу XIX века. До этого времени земли принадлежали помещикам Фурсовым, при которых Нью-Йорк уже появился.

Почему ВС РФ ударили по Нью-Йорку

Точный удар был нанесен по пункту управления первого механизированного батальона ВСУ, который располагался на территории Нью-Йорка. При этом были уничтожены до 60 украинских солдат и четыре автомобиля. Здание, где размещалась точка, было полностью разрушено. 

Удар был нанесен при помощи ФАБ-3000. Эта тяжелая фугасная авиационная бомба, которая используется для уничтожения укрепленных целей: бункеров, плотин, мостов. Впервые такие бомбы стали использоваться еще Советским Союзом.

В генштабе ВСУ заявляли, что ВС РФ проводят активное наступление на торецком и покровском направлениях в ДНР. О сложной ситуации на покровском направлении украинское командование докладывает с конца мая.

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Российские военные 30 июня нанесли удар по позиции ВСУ в населенном пункте Нью-Йорк (Новгородское) в ДНР. Атака была совершена при помощи авиационной бомбы ФАБ-3000. Откуда на Украине появился поселок с американским названием и зачем потребовался удар авиационной бомбой — в материале URA.RU. Что известно о поселке Нью-Йорк Нью-Йорк является поселком городского типа, он расположен на территории в Донецкой области Украины. Граница ДНР — в семи километрах. С 1951 по 2021 годы населенный пункт носил название Новгородское. Затем украинские власти вернули ему историческое название. В поселке находится Дзержинский фенольный завод. На территории Нью-Йорка есть жд-станция «Фенольная», вдоль пролегают пути Константиновка — Ясиноватая. Здесь проживают порядка 12 тысяч человек. Среди наиболее примечательных мест выделяют памятник гетману Богдану Хмельницкому, парк фенольного завода и немецкое кладбище. Откуда произошло название Историки до сих пор не могут прийти к единому мнению по поводу появления названия Нью-Йорк. Ученые предполагают, что поселение было основано в годы правления Екатерины Великой, которая призвала немцев в Российскую империю. Иноземцам предложили поселиться в Новороссии и на территориях, где сейчас расположены Саратовская и Самарская области. По одной из версий, местный промышленник Якоб Унгер захотел так назвать поселок в память о своем путешествии в Нью-Йорк, оказавшем на него неизгладимое впечатление. По другой — немцы перебрались Новороссию ближе к концу XIX века. До этого времени земли принадлежали помещикам Фурсовым, при которых Нью-Йорк уже появился. Почему ВС РФ ударили по Нью-Йорку Точный удар был нанесен по пункту управления первого механизированного батальона ВСУ, который располагался на территории Нью-Йорка. При этом были уничтожены до 60 украинских солдат и четыре автомобиля. Здание, где размещалась точка, было полностью разрушено.  Удар был нанесен при помощи ФАБ-3000. Эта тяжелая фугасная авиационная бомба, которая используется для уничтожения укрепленных целей: бункеров, плотин, мостов. Впервые такие бомбы стали использоваться еще Советским Союзом. В генштабе ВСУ заявляли, что ВС РФ проводят активное наступление на торецком и покровском направлениях в ДНР. О сложной ситуации на покровском направлении украинское командование докладывает с конца мая.
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