Челябинских дачников возмутили молитвы из мечети по ночам

Дачников в СНТ «Энергосад 2» в Ленинском районе Челябинска возмутили молитвы из мечети по соседству с ними. Как признался председатель сада Вячеслав Хохряков, по документам заведение проходит как досуговый центр.
«Нас возмущает сам факт того, что на территории нашего СНТ мечеть. Они мешают соседям, каждый день у них по 10 и более машин приезжает на молитву», — приводит слова дачников портал «74.ру».
Председатель «Энергосада 2» ответил дачникам, что мусульманская община ведет себя тихо и уважительно, не нарушая общественный порядок. «Мечеть на протяжении шести или семи лет проверяют разные органы. Нарушений не выявлено. У всех российские паспорта, регистрация», — заметил Хохряков.
Руководитель сам обвинил жалобщиков в неправомерных действиях. Он заявил, что у женщины, выражающей недовольство, на участке было зарегистрировано 20-30 мигрантов.
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