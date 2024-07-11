11 июля 2024

Челябинских дачников возмутили молитвы из мечети по ночам

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Дачники пожаловались на молитвы из мечети на участке по соседству
Дачники пожаловались на молитвы из мечети на участке по соседству Фото:

Дачников в СНТ «Энергосад 2» в Ленинском районе Челябинска возмутили молитвы из мечети по соседству с ними. Как признался председатель сада Вячеслав Хохряков, по документам заведение проходит как досуговый центр.

«Нас возмущает сам факт того, что на территории нашего СНТ мечеть. Они мешают соседям, каждый день у них по 10 и более машин приезжает на молитву», — приводит слова дачников портал «74.ру».

Председатель «Энергосада 2» ответил дачникам, что мусульманская община ведет себя тихо и уважительно, не нарушая общественный порядок. «Мечеть на протяжении шести или семи лет проверяют разные органы. Нарушений не выявлено. У всех российские паспорта, регистрация», — заметил Хохряков.

Руководитель сам обвинил жалобщиков в неправомерных действиях. Он заявил, что у женщины, выражающей недовольство, на участке было зарегистрировано 20-30 мигрантов. 

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Дачников в СНТ «Энергосад 2» в Ленинском районе Челябинска возмутили молитвы из мечети по соседству с ними. Как признался председатель сада Вячеслав Хохряков, по документам заведение проходит как досуговый центр. «Нас возмущает сам факт того, что на территории нашего СНТ мечеть. Они мешают соседям, каждый день у них по 10 и более машин приезжает на молитву», — приводит слова дачников портал «74.ру». Председатель «Энергосада 2» ответил дачникам, что мусульманская община ведет себя тихо и уважительно, не нарушая общественный порядок. «Мечеть на протяжении шести или семи лет проверяют разные органы. Нарушений не выявлено. У всех российские паспорта, регистрация», — заметил Хохряков. Руководитель сам обвинил жалобщиков в неправомерных действиях. Он заявил, что у женщины, выражающей недовольство, на участке было зарегистрировано 20-30 мигрантов. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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