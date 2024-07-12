Экс-начальника из УФСИН Забайкалья обвинили в мошенничестве

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Бывшего руководителя из УФСИН будут судить за сбор денег с подчиненных Фото:

Бывшего начальника Уголовно-исполнительной инспекции УФСИН по Забайкальскому краю будут судить за мошенничество и превышение полномочий. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления по региону.

«Следователи <…> завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника Уголовно-исполнительной инспекции УФСИН по Забайкальскому краю. Он обвиняется по ч. 1, п. „е“ ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, в том числе из корыстной и иной личной заинтересованности) и ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество с использованием своего служебного положения)», — говорится в telegram-канале СУ СК по Забайкальскому краю.

По версии следователей, обвиняемый в 2017—2023 годах требовал передавать ему часть денежных премий своих подчиненных. В ряде случаев он объяснял сбор средств нуждами ведомства, но тратил их на личные цели.

В уголовном деле значатся 22 потерпевших. Все они выполняли требования обвиняемого, боясь негативных последствий. Таким образом, по данным следствия, сотрудник УФСИН присвоил себе полмиллиона рублей. Несмотря на собранную доказательственную базу, обвиняемый свою вину отрицает.

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Бывшего начальника Уголовно-исполнительной инспекции УФСИН по Забайкальскому краю будут судить за мошенничество и превышение полномочий. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления по региону. «Следователи <…> завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника Уголовно-исполнительной инспекции УФСИН по Забайкальскому краю. Он обвиняется по ч. 1, п. „е“ ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, в том числе из корыстной и иной личной заинтересованности) и ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество с использованием своего служебного положения)», — говорится в telegram-канале СУ СК по Забайкальскому краю. По версии следователей, обвиняемый в 2017—2023 годах требовал передавать ему часть денежных премий своих подчиненных. В ряде случаев он объяснял сбор средств нуждами ведомства, но тратил их на личные цели. В уголовном деле значатся 22 потерпевших. Все они выполняли требования обвиняемого, боясь негативных последствий. Таким образом, по данным следствия, сотрудник УФСИН присвоил себе полмиллиона рублей. Несмотря на собранную доказательственную базу, обвиняемый свою вину отрицает.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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