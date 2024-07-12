Умерла ушедшая в монастырь актриса Любовь Стриженова

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Любовь Стриженова умерла на 83-м году жизни Фото:

В городе Алатыре Республики Чувашия умерла актриса Любовь Стриженова, которая более 15 лет назад ушла в монастырь. Ей было 82 года.

«Сегодня на 83 году жизни отошла ко Господу монахиня Иудифь, актриса Любовь Стриженова», — сообщил старший алтарник Алатырского Свято-Троицкого монастыря Аристоклий Набокин. Информацию он разместил на странице в соцсети «ВКонтакте».

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В городе Алатыре Республики Чувашия умерла актриса Любовь Стриженова, которая более 15 лет назад ушла в монастырь. Ей было 82 года. «Сегодня на 83 году жизни отошла ко Господу монахиня Иудифь, актриса Любовь Стриженова», — сообщил старший алтарник Алатырского Свято-Троицкого монастыря Аристоклий Набокин. Информацию он разместил на странице в соцсети «ВКонтакте».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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