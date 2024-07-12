Умерла ушедшая в монастырь актриса Любовь Стриженова

Любовь Стриженова умерла на 83-м году жизни
В городе Алатыре Республики Чувашия умерла актриса Любовь Стриженова, которая более 15 лет назад ушла в монастырь. Ей было 82 года.
«Сегодня на 83 году жизни отошла ко Господу монахиня Иудифь, актриса Любовь Стриженова», — сообщил старший алтарник Алатырского Свято-Троицкого монастыря Аристоклий Набокин. Информацию он разместил на странице в соцсети «ВКонтакте».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.