Умерла ушедшая в монастырь актриса Любовь Стриженова

12 июля 2024 в 16:04 Размер текста - 17 +

Любовь Стриженова умерла на 83-м году жизни Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости В городе Алатыре Республики Чувашия умерла актриса Любовь Стриженова, которая более 15 лет назад ушла в монастырь. Ей было 82 года. «Сегодня на 83 году жизни отошла ко Господу монахиня Иудифь, актриса Любовь Стриженова», — сообщил старший алтарник Алатырского Свято-Троицкого монастыря Аристоклий Набокин. Информацию он разместил на странице в соцсети «ВКонтакте». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В городе Алатыре Республики Чувашия умерла актриса Любовь Стриженова, которая более 15 лет назад ушла в монастырь. Ей было 82 года. «Сегодня на 83 году жизни отошла ко Господу монахиня Иудифь, актриса Любовь Стриженова», — сообщил старший алтарник Алатырского Свято-Троицкого монастыря Аристоклий Набокин. Информацию он разместил на странице в соцсети «ВКонтакте».