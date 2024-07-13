В Псковской области произошел взрыв

В Псковской области в многоквартирном доме взорвался бытовой газ

13 июля 2024 в 12:04 Размер текста - 17 +

Взрыв произошел в Псковской области Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В городе Опочка Псковской области произошел взрыв бытового газа в пятиэтажном жилом доме, в результате чего пострадали два человека. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем telegram-канале. «Сегодня утром в Опочке по адресу: Сущевская, 2а, в многоквартирном пятиэтажном доме произошел взрыв бытового газа. Пострадали два человека — они госпитализированы. Погибших нет», — написал Ведерников. В результате взрыва также были повреждены три квартиры и два автомобиля. Пожар, возникший после взрыва, был ликвидирован в течение 15 минут. Жители дома были эвакуированы; большинство из них нашли временное убежище у родственников. В ближайшее время на место происшествия прибудут специалисты, которые проведут оценку состояния здания. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В городе Опочка Псковской области произошел взрыв бытового газа в пятиэтажном жилом доме, в результате чего пострадали два человека. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем telegram-канале. «Сегодня утром в Опочке по адресу: Сущевская, 2а, в многоквартирном пятиэтажном доме произошел взрыв бытового газа. Пострадали два человека — они госпитализированы. Погибших нет», — написал Ведерников. В результате взрыва также были повреждены три квартиры и два автомобиля. Пожар, возникший после взрыва, был ликвидирован в течение 15 минут. Жители дома были эвакуированы; большинство из них нашли временное убежище у родственников. В ближайшее время на место происшествия прибудут специалисты, которые проведут оценку состояния здания.