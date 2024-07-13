В Псковской области произошел взрыв

В Псковской области в многоквартирном доме взорвался бытовой газ
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Взрыв в жилом доме на улице Индустрии, микрорайон Уралмаш. Екатеринбург, последствия взрыва газа, взрыв в квартире, разрушенная квартира, разрушения от взрыва
Взрыв произошел в Псковской области Фото:

В городе Опочка Псковской области произошел взрыв бытового газа в пятиэтажном жилом доме, в результате чего пострадали два человека. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем telegram-канале.

«Сегодня утром в Опочке по адресу: Сущевская, 2а, в многоквартирном пятиэтажном доме произошел взрыв бытового газа. Пострадали два человека — они госпитализированы. Погибших нет», — написал Ведерников.

В результате взрыва также были повреждены три квартиры и два автомобиля. Пожар, возникший после взрыва, был ликвидирован в течение 15 минут. Жители дома были эвакуированы; большинство из них нашли временное убежище у родственников. В ближайшее время на место происшествия прибудут специалисты, которые проведут оценку состояния здания.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В городе Опочка Псковской области произошел взрыв бытового газа в пятиэтажном жилом доме, в результате чего пострадали два человека. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем telegram-канале. «Сегодня утром в Опочке по адресу: Сущевская, 2а, в многоквартирном пятиэтажном доме произошел взрыв бытового газа. Пострадали два человека — они госпитализированы. Погибших нет», — написал Ведерников. В результате взрыва также были повреждены три квартиры и два автомобиля. Пожар, возникший после взрыва, был ликвидирован в течение 15 минут. Жители дома были эвакуированы; большинство из них нашли временное убежище у родственников. В ближайшее время на место происшествия прибудут специалисты, которые проведут оценку состояния здания.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...