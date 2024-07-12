Начальник УМВД Екатеринбурга Максим Метелица 13 июля возглавил массовый рейд, направленный на профилактику мошенничества, в ходе которого гражданам, особенно пожилым, разъяснялись способы защиты от аферистов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.
«Максим Метелица возглавил массовый рейд по профилактике мошенничества. В рейде приняли участие сотрудники УМВД России по городу Екатеринбургу, строевые подразделения екатеринбургского гарнизона полиции... Операция вызвана непрекращающимся ростом количества дистанционных хищений денег у населения путем обмана. Только на уходящей неделе в городскую полицию поступило заявлений о мошенничестве на сумму свыше 20 миллионов рублей», — подчеркнул Максим Метелица.
В ходе рейда сотрудники полиции, соблюдая указания руководства, предупредили граждан о необходимости быть осторожными и в случае подозрительных действий немедленно обращаться в органы внутренних дел. Полицейские также информировали о распространенных схемах обмана и подчеркнули, что правоохранительные органы и банковские учреждения никогда не требуют перевода средств или предоставления конфиденциальной информации по телефону. Также отмечается, что подобные масштабные рейды будут продолжены.
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