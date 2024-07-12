«Жаловалась на боль»: как в Екатеринбурге у подъезда умерла 17-летняя студентка

Студентка, которая накануне внезапно рухнула возле подъезда своего дома и скончалась, с 2023 года наблюдалась в одной из екатеринбургских больниц. Об этом URA.RU рассказал знакомый семьи.
По его данным, девушка в сентябре должна была приступить к обучению в колледже «Автоматика», до этого она обучалась на швею. «С прошлого года она наблюдалась у кардиолога в „девятой“ детской больнице. На учет встала после того, как однажды потеряла сознание. В роковой день [погибшая] жаловалась на боль в области лопаток», — уточнил собеседник.
Как сообщало URA.RU, ЧП произошло у дома по ул. Пехотинцев, 19. Девушка вышла из такси (возвращалась из магазина «Кировский», где ее мать заведующая), подошла к домофону, тяжело дыша, и упала. Вызванная случайным прохожим скорая лишь констатировала гибель.
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