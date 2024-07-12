12 июля 2024

«Жаловалась на боль»: как в Екатеринбурге у подъезда умерла 17-летняя студентка

Умершая возле своего дома студентка из Екатеринбурга наблюдалась у кардиолога
© Служба новостей «URA.RU»
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В день смерти девушка жаловалась на боль в области лопаток (архивное фото)
В день смерти девушка жаловалась на боль в области лопаток (архивное фото) Фото:

Студентка, которая накануне внезапно рухнула возле подъезда своего дома и скончалась, с 2023 года наблюдалась в одной из екатеринбургских больниц. Об этом URA.RU рассказал знакомый семьи.

По его данным, девушка в сентябре должна была приступить к обучению в колледже «Автоматика», до этого она обучалась на швею. «С прошлого года она наблюдалась у кардиолога в „девятой“ детской больнице. На учет встала после того, как однажды потеряла сознание. В роковой день [погибшая] жаловалась на боль в области лопаток», — уточнил собеседник.

Как сообщало URA.RU, ЧП произошло у дома по ул. Пехотинцев, 19. Девушка вышла из такси (возвращалась из магазина «Кировский», где ее мать заведующая), подошла к домофону, тяжело дыша, и упала. Вызванная случайным прохожим скорая лишь констатировала гибель.

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Студентка, которая накануне внезапно рухнула возле подъезда своего дома и скончалась, с 2023 года наблюдалась в одной из екатеринбургских больниц. Об этом URA.RU рассказал знакомый семьи. По его данным, девушка в сентябре должна была приступить к обучению в колледже «Автоматика», до этого она обучалась на швею. «С прошлого года она наблюдалась у кардиолога в „девятой“ детской больнице. На учет встала после того, как однажды потеряла сознание. В роковой день [погибшая] жаловалась на боль в области лопаток», — уточнил собеседник. Как сообщало URA.RU, ЧП произошло у дома по ул. Пехотинцев, 19. Девушка вышла из такси (возвращалась из магазина «Кировский», где ее мать заведующая), подошла к домофону, тяжело дыша, и упала. Вызванная случайным прохожим скорая лишь констатировала гибель.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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