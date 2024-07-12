В Златоусте мать выбросила детей из окна пятого этажа, спасая их от пожара

В Златоусте (Челябинская область) мать выбросила троих малолетних детей из окна квартиры с пятого этажа, спасая их от пожара. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
«В Златоусте в квартире на пятом этаже по улице Металлургов произошел пожар. Мать выбросила детей из окна квартиры с пятого этажа, чтобы спасти их от пожара. Троих детей от четырех до шести лет ловили очевидцы на растянутое одеяло. Сейчас дети доставлены в медучреждение», — сообщает пресс-служба МЧС по региону.
Спустя шесть минут после пожара спасатели вскрывали дверь в квартиру. Они вывели мать на свежий воздух по маршевым лестницам. Выяснилось, что женщина с детьми во время пожара ринулась к входной двери, но не смогла ее открыть — заклинило замок.
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