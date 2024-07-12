12 июля 2024

В Златоусте мать выбросила детей из окна пятого этажа, спасая их от пожара

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Район ночного пожара по ул Хабаровская,2. Тюмень , сгоревший дом, после пожара
Во время пожара в квартире заклинило замок (архивное фото) Фото:

В Златоусте (Челябинская область) мать выбросила троих малолетних детей из окна квартиры с пятого этажа, спасая их от пожара. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«В Златоусте в квартире на пятом этаже по улице Металлургов произошел пожар. Мать выбросила детей из окна квартиры с пятого этажа, чтобы спасти их от пожара. Троих детей от четырех до шести лет ловили очевидцы на растянутое одеяло. Сейчас дети доставлены в медучреждение», — сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Спустя шесть минут после пожара спасатели вскрывали дверь в квартиру. Они вывели мать на свежий воздух по маршевым лестницам. Выяснилось, что женщина с детьми во время пожара ринулась к входной двери, но не смогла ее открыть — заклинило замок.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Златоусте (Челябинская область) мать выбросила троих малолетних детей из окна квартиры с пятого этажа, спасая их от пожара. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. «В Златоусте в квартире на пятом этаже по улице Металлургов произошел пожар. Мать выбросила детей из окна квартиры с пятого этажа, чтобы спасти их от пожара. Троих детей от четырех до шести лет ловили очевидцы на растянутое одеяло. Сейчас дети доставлены в медучреждение», — сообщает пресс-служба МЧС по региону. Спустя шесть минут после пожара спасатели вскрывали дверь в квартиру. Они вывели мать на свежий воздух по маршевым лестницам. Выяснилось, что женщина с детьми во время пожара ринулась к входной двери, но не смогла ее открыть — заклинило замок.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...