В Нижневартовске (ХМАО) ночью огнем была охвачена квартира на седьмом этаже в жилом доме на улице Романтиков, 9. Об этом сообщили очевидцы.
«Вся квартира походу сгорела. В Нижневартовске на улице Романтиков, 9», — написали очевидцы в telegram-канале «ЧП Нижневартовск. Происшествия».
На кадрах видно, что горит квартира на седьмом этаже. Очевидцы засняли два ролика. На одном показана первая сторона дома, из окна которого видно, что пламя полностью охватило квартиру. На втором заснята другая сторона дома.
О пострадавших не сообщается. На месте работают пожарные. Агентство URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МЧС региона. Ответ ожидается.
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