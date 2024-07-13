13 июля 2024
12 июля 2024

В Нижневартовске загорелась квартира на седьмом этаже. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Командно - штабные учения по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Пермь, служба спасения, лето, учения мчс, пожарная служба, стрела, лестница, день, пожарные, пожарный
Пожарные тушат огонь в горящей квартире Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) ночью огнем была охвачена квартира на седьмом этаже в жилом доме на улице Романтиков, 9. Об этом сообщили очевидцы.

«Вся квартира походу сгорела. В Нижневартовске на улице Романтиков, 9», — написали очевидцы в telegram-канале «ЧП Нижневартовск. Происшествия».

На кадрах видно, что горит квартира на седьмом этаже. Очевидцы засняли два ролика. На одном показана первая сторона дома, из окна которого видно, что пламя полностью охватило квартиру. На втором заснята другая сторона дома.

О пострадавших не сообщается. На месте работают пожарные. Агентство URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МЧС региона. Ответ ожидается.

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В Нижневартовске (ХМАО) ночью огнем была охвачена квартира на седьмом этаже в жилом доме на улице Романтиков, 9. Об этом сообщили очевидцы. «Вся квартира походу сгорела. В Нижневартовске на улице Романтиков, 9», — написали очевидцы в telegram-канале «ЧП Нижневартовск. Происшествия». На кадрах видно, что горит квартира на седьмом этаже. Очевидцы засняли два ролика. На одном показана первая сторона дома, из окна которого видно, что пламя полностью охватило квартиру. На втором заснята другая сторона дома. О пострадавших не сообщается. На месте работают пожарные. Агентство URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МЧС региона. Ответ ожидается.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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