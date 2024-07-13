Ural Mash: пермячка, подозреваемая в убийстве своего сына, не признает вины

Женщину задержали 13 июля
Жительница Перми Ирина Шатова, подозреваемая в убийстве своего сына, не признает вину. Об этом сообщается в telegram-канале Ural Mash.
«Главная подозреваемая на допросе заявила, что не убивала сына. Ее задержали 13 июля на чердаке в отеле „Жемчужина“», — сообщается в посте.
Чемодан с телом девятилетнего мальчика обнаружил бездомный возле мусорного контейнера утром 12 июля. Женщина, попавшая в объектив камер наружного наблюдения, оказалась матерью убитого мальчика. По факту произошедшего возбудили уголовное дело, но следователи не смогли обнаружить нож, которым были нанесены раны ребенку.
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