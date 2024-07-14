14 июля 2024

В Челябинске более 600 жилых домов останутся без горячей воды

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
С 16 июля в Челябинске стартует четвертых этап гидравлических испытаний
С 16 июля в Челябинске стартует четвертых этап гидравлических испытаний Фото:

В Челябинске с 16 по 30 июля пройдет четвертый этап гидравлических испытаний. Под отключение горячего водоснабжения попадут 578 многоквартирных домов, 47 детских садов, 24 учебных и 16 лечебных учреждений в Калининском, Курчатовском и Центральном районах города. Об этом 15 июля на аппаратном совещании сообщил вице-мэр по городскому хозяйству Александр Астахов.

«С 16 июля в Челябинске стартует четвертых этап гидравлических испытаний, который продлится до 30 июля. Под отключение ГВС попадут 578 многоквартирных домов и 87 социальных учреждений», — сообщил Астахов.

Также Астахов подчеркнул, совместно с Уральским управлением Ростехнадзора продолжаются проверки теплоснабжающих, теплосетевых, а также потребителей тепловой энергии по подготовке к предстоящему отопительному периоду. У ЖКХ города сформирована и действует соответствующая комиссия.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске с 16 по 30 июля пройдет четвертый этап гидравлических испытаний. Под отключение горячего водоснабжения попадут 578 многоквартирных домов, 47 детских садов, 24 учебных и 16 лечебных учреждений в Калининском, Курчатовском и Центральном районах города. Об этом 15 июля на аппаратном совещании сообщил вице-мэр по городскому хозяйству Александр Астахов. «С 16 июля в Челябинске стартует четвертых этап гидравлических испытаний, который продлится до 30 июля. Под отключение ГВС попадут 578 многоквартирных домов и 87 социальных учреждений», — сообщил Астахов. Также Астахов подчеркнул, совместно с Уральским управлением Ростехнадзора продолжаются проверки теплоснабжающих, теплосетевых, а также потребителей тепловой энергии по подготовке к предстоящему отопительному периоду. У ЖКХ города сформирована и действует соответствующая комиссия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...