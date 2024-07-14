В Челябинске более 600 жилых домов останутся без горячей воды

В Челябинске с 16 по 30 июля пройдет четвертый этап гидравлических испытаний. Под отключение горячего водоснабжения попадут 578 многоквартирных домов, 47 детских садов, 24 учебных и 16 лечебных учреждений в Калининском, Курчатовском и Центральном районах города. Об этом 15 июля на аппаратном совещании сообщил вице-мэр по городскому хозяйству Александр Астахов.
«С 16 июля в Челябинске стартует четвертых этап гидравлических испытаний, который продлится до 30 июля. Под отключение ГВС попадут 578 многоквартирных домов и 87 социальных учреждений», — сообщил Астахов.
Также Астахов подчеркнул, совместно с Уральским управлением Ростехнадзора продолжаются проверки теплоснабжающих, теплосетевых, а также потребителей тепловой энергии по подготовке к предстоящему отопительному периоду. У ЖКХ города сформирована и действует соответствующая комиссия.
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