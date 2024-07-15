15 июля 2024

В свердловском городе заметили кошку с крыльями. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт, разное. Курган, кошка, домашние животные, домашние питомцы, кот в окне
Очевидцы допускают несколько версий появления отростков у кошки (архивное фото) Фото:

В Артемовском (Свердловская область) запечатлели кошку с крылоподобными отростками. Очевидцы предполагают, что у животного генетическая мутация, колтуны из шерсти или же заболевание. Информация об этом появилась в Telegram.

«Сначала не обратили внимания на телосложение, просто хотелось погладить. Но вдруг кошка соскочила и побежала. И именно в этот момент мы увидели чудо дивное! У кошки есть крылья», — передает telegram-канал «Егоршинские вести из Артемовского» слова очевидца.

По его словам, за последние два столетия было известно только о 150 подобных случаях. «У них может быть генетическая мутация и недоразвитые конечности, большие колтуны из шерсти или заболевание „астения“, при котором тонкая кожа просто свисает кусками», — отметил собеседник.

Кошку заметили в Артемовске
Кошку заметили в Артемовске
Фото:
При передвижении отростки синхронно поднимаются и опускаются
При передвижении отростки синхронно поднимаются и опускаются
Фото:

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В Артемовском (Свердловская область) запечатлели кошку с крылоподобными отростками. Очевидцы предполагают, что у животного генетическая мутация, колтуны из шерсти или же заболевание. Информация об этом появилась в Telegram. «Сначала не обратили внимания на телосложение, просто хотелось погладить. Но вдруг кошка соскочила и побежала. И именно в этот момент мы увидели чудо дивное! У кошки есть крылья», — передает telegram-канал «Егоршинские вести из Артемовского» слова очевидца. По его словам, за последние два столетия было известно только о 150 подобных случаях. «У них может быть генетическая мутация и недоразвитые конечности, большие колтуны из шерсти или заболевание „астения“, при котором тонкая кожа просто свисает кусками», — отметил собеседник.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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