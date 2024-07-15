В Артемовском (Свердловская область) запечатлели кошку с крылоподобными отростками. Очевидцы предполагают, что у животного генетическая мутация, колтуны из шерсти или же заболевание. Информация об этом появилась в Telegram.
«Сначала не обратили внимания на телосложение, просто хотелось погладить. Но вдруг кошка соскочила и побежала. И именно в этот момент мы увидели чудо дивное! У кошки есть крылья», — передает telegram-канал «Егоршинские вести из Артемовского» слова очевидца.
По его словам, за последние два столетия было известно только о 150 подобных случаях. «У них может быть генетическая мутация и недоразвитые конечности, большие колтуны из шерсти или заболевание „астения“, при котором тонкая кожа просто свисает кусками», — отметил собеседник.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!