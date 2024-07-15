В свердловском городе заметили кошку с крыльями. Фото

16 июля 2024 в 12:03 Размер текста - 17 +

Очевидцы допускают несколько версий появления отростков у кошки (архивное фото) Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU В Артемовском (Свердловская область) запечатлели кошку с крылоподобными отростками. Очевидцы предполагают, что у животного генетическая мутация, колтуны из шерсти или же заболевание. Информация об этом появилась в Telegram. «Сначала не обратили внимания на телосложение, просто хотелось погладить. Но вдруг кошка соскочила и побежала. И именно в этот момент мы увидели чудо дивное! У кошки есть крылья», — передает telegram-канал «Егоршинские вести из Артемовского» слова очевидца. По его словам, за последние два столетия было известно только о 150 подобных случаях. «У них может быть генетическая мутация и недоразвитые конечности, большие колтуны из шерсти или заболевание „астения“, при котором тонкая кожа просто свисает кусками», — отметил собеседник. Кошку заметили в Артемовске telegram-канал «Егоршинские вести из Артемовского» Фото: При передвижении отростки синхронно поднимаются и опускаются telegram-канал «Егоршинские вести из Артемовского» Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Артемовском (Свердловская область) запечатлели кошку с крылоподобными отростками. Очевидцы предполагают, что у животного генетическая мутация, колтуны из шерсти или же заболевание. Информация об этом появилась в Telegram. «Сначала не обратили внимания на телосложение, просто хотелось погладить. Но вдруг кошка соскочила и побежала. И именно в этот момент мы увидели чудо дивное! У кошки есть крылья», — передает telegram-канал «Егоршинские вести из Артемовского» слова очевидца. По его словам, за последние два столетия было известно только о 150 подобных случаях. «У них может быть генетическая мутация и недоразвитые конечности, большие колтуны из шерсти или заболевание „астения“, при котором тонкая кожа просто свисает кусками», — отметил собеседник.