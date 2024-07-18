ФСБ предотвратила теракт против властей ДНР

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сандаков Николай. Суд. Челябинск., фсб
Против властей ДНР готовился теракт со стороны запрещенного в РФ украинского националистического формирования Фото:

Сотрудники УФСБ России по ДНР сорвали планы теракта, целью которого были представители и объекты органов власти республики. Об этом сообщили в ведомстве.

«Задержанная с поличным гражданка России <…> планировала за денежное вознаграждение поджечь здание Петровского районного суда города Донецка», — заявили в УФСБ РФ по ДНР. Там же отметили, что россиянка была завербована одним из украинских националистических формирований.

После предполагаемого теракта злоумышленница намеревалась уехать на Украину и присоединиться к террористической организации. В настоящее время она дает признательные показания, и по факту подготовки теракта возбуждено уголовное дело следственным подразделением УФСБ России по ДНР.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сотрудники УФСБ России по ДНР сорвали планы теракта, целью которого были представители и объекты органов власти республики. Об этом сообщили в ведомстве. «Задержанная с поличным гражданка России <…> планировала за денежное вознаграждение поджечь здание Петровского районного суда города Донецка», — заявили в УФСБ РФ по ДНР. Там же отметили, что россиянка была завербована одним из украинских националистических формирований. После предполагаемого теракта злоумышленница намеревалась уехать на Украину и присоединиться к террористической организации. В настоящее время она дает признательные показания, и по факту подготовки теракта возбуждено уголовное дело следственным подразделением УФСБ России по ДНР.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...