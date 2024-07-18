ФСБ предотвратила теракт против властей ДНР

Сотрудники УФСБ России по ДНР сорвали планы теракта, целью которого были представители и объекты органов власти республики. Об этом сообщили в ведомстве.
«Задержанная с поличным гражданка России <…> планировала за денежное вознаграждение поджечь здание Петровского районного суда города Донецка», — заявили в УФСБ РФ по ДНР. Там же отметили, что россиянка была завербована одним из украинских националистических формирований.
После предполагаемого теракта злоумышленница намеревалась уехать на Украину и присоединиться к террористической организации. В настоящее время она дает признательные показания, и по факту подготовки теракта возбуждено уголовное дело следственным подразделением УФСБ России по ДНР.
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