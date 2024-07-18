Выборы в гордуму Челябинска проходят в условиях острой конкуренции

18 июля 2024 в 18:15 Размер текста - 17 +

Выборы в гордуму Челябинска состоятся 7 и 8 сентября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Выборы в гордуму Челябинска — 2024 В Челябинске состоялось заседание экспертного клуба клуба, на котором политологи, социологи и другие специалисты обсудили стартовавшую кампанию по выборам в гордуму. В ходе заседания, которое провел издательский дом «Гранада Пресс», эксперты сошлись во мнении, что выборы в гордуму уже сейчас чрезвычайно конкурентные. По мнению экспертов, выборы уже стартовали и проходят в условиях острой борьбы. На каждый мандат в одномандатных округах претендует примерно 7,5 кандидата. Андрей Лавров считает, что выборы проходят в условиях острой конкуренции Фото: Вадим Ахметов © URA.RU «Что поражает в этой кампании? Число кандидатов. Оно просто огромное на такое количество мест. Это последствия реформы МСУ (избиралось 170, а не 37 депутатов). Хотя у районных депутатов никаких ресурсов не было. Мы вскормили такое число депутатов. Кроме того, есть кризис партий на федеральном уровне, и чем глубже кризис, тем больше депутатов им нужно на местах. Есть еще элитные группы, которые хотят сохранить свое влияние. И, наконец, мы видим смену поколений. Отсюда и такая острая конкуренция», — отметил политолог Андрей Лавров. Политолог Александр Мельников согласен с коллегой. Выборы будут высококонкурентными. «Это будут рубежные выборы, имеющие огромное значение, переформатируется политическая элита Челябинска, тем более что дума вернулась к своему прежнему функционалу. Выборы будут очень жаркие, конкурентные, победу придется отстаивать после 8 сентября еще в судах. При этом я думаю, что команда Текслера, которая идет в составе „Единой России“, получит в следующей думе большинство», — уверен Мельников. Александр Мельников уверен, что по итогам выборов произойдет переформатирование политической элиты Челябинска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Партией власти, по мнению политологов, останется «Единая Россия». Однако для этого ее представителями предстоит большая работа, поскольку конкуренты у нее серьезные. Одна из неожиданностей кампании — переход ряда опытных политиков из «Справедливой России» в ряды «Новых людей». «Основная борьба на выборах в гордуму будет развиваться между политическими партиями и поддерживающими их бизнес-структурами и властными элитами. И, конечно, шансы получить большинство мандатов у „Единой России“. Представлены в составе думы будут еще две-три партии. Возможно, „Справедливая Россия — За правду“ получит несколько мандатов. КПРФ тоже будет претендовать на увеличение своих депутатов. Не один, как сейчас, а больше», — уверен председатель Челябинского отделения Всероссийского общества социологов Сергей Зырянов. Как считают эксперты, кандидаты от ЕР в большинстве округов являются фаворитами, активно ведут кампании, применяют классический набор технологий. Также специалисты обратили внимание, что во главе списка «Единой России» находится губернатор региона Алексей Текслер. Сергей Зырянов считает, что представительство некоторых партий в городской думе увеличится Фото: Вадим Ахметов © URA.RU «Я полагаю, что самый главный сюжет избирательной компании в городскую думу связан с выборами губернатора. И появление Алексея Текслера в качестве лидера списка „Единой России“ — это такой технологический прием, который должен показать, что губернатора интересует не только область. Он, когда пришел в регион, сразу сказал, что Челябинск его родной город, его интересует Челябинск, и интересует серьезно. И ему есть чем отчитаться об изменениях в жизни города уже сейчас на этом этапе. Не будем забывать, Челябинск — это третья часть всех избирателей области. И повысить процент голосующих за „Единую Россию“ в Челябинске — это почти одно и то же, что получить шанс на получение большего количества голосов за Текслера в Челябинске», — добавил Зырянов. Список ЕР серьезно обновился: из 25 выдвинутых кандидатов-одномандатников действующими депутатами являются только 16. То есть более трети кандидатов — это новые лица, не имеющие политического опыта. Среди них — несколько ветеранов СВО. «Что касается выборов в гордуму — что же мы получим? На самом деле произойдет качественное изменение Челябинской городской думы. Люди, которые приходили туда, чтобы земельные участки делить, отсиживались по четыре года (а у нас были такие депутаты, которые ни разу на своем участке после избрания не появлялись, которые не работали на благо города, а занимались своим статусом), в данном случае думаю, что их вообще не будет. Очень надеюсь, что наконец-то каждый депутат будет работать, а не сидеть и решать свои проблемы. Населению никогда такие депутаты не были нужны, но и власть сейчас терпеть и допускать это не хочет. Это идет от президента: нужны именно люди, которые будут работать», — сказал представитель Агентства политических и экономических коммуникаций в Челябинской области Андрей Лавров. Выборы в гордуму Челябинска состоятся 7 и 8 сентября. Это первые прямые выборы депутатов гордумы с 2014 года. После этого жители выбирали только депутатов райсоветов, которые избирали гордуму из своего состава. Однако эту систему посчитали неэффективной и вернулись к прежней. В городской думе будет 37 мест — 25 депутатов-одномандатников и 12 «списочников». После завершения процедуры выдвижения кандидатов на эти 37 мандатов претендуют 313 человек. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске состоялось заседание экспертного клуба клуба, на котором политологи, социологи и другие специалисты обсудили стартовавшую кампанию по выборам в гордуму. В ходе заседания, которое провел издательский дом «Гранада Пресс», эксперты сошлись во мнении, что выборы в гордуму уже сейчас чрезвычайно конкурентные. По мнению экспертов, выборы уже стартовали и проходят в условиях острой борьбы. На каждый мандат в одномандатных округах претендует примерно 7,5 кандидата. «Что поражает в этой кампании? Число кандидатов. Оно просто огромное на такое количество мест. Это последствия реформы МСУ (избиралось 170, а не 37 депутатов). Хотя у районных депутатов никаких ресурсов не было. Мы вскормили такое число депутатов. Кроме того, есть кризис партий на федеральном уровне, и чем глубже кризис, тем больше депутатов им нужно на местах. Есть еще элитные группы, которые хотят сохранить свое влияние. И, наконец, мы видим смену поколений. Отсюда и такая острая конкуренция», — отметил политолог Андрей Лавров. Политолог Александр Мельников согласен с коллегой. Выборы будут высококонкурентными. «Это будут рубежные выборы, имеющие огромное значение, переформатируется политическая элита Челябинска, тем более что дума вернулась к своему прежнему функционалу. Выборы будут очень жаркие, конкурентные, победу придется отстаивать после 8 сентября еще в судах. При этом я думаю, что команда Текслера, которая идет в составе „Единой России“, получит в следующей думе большинство», — уверен Мельников. Партией власти, по мнению политологов, останется «Единая Россия». Однако для этого ее представителями предстоит большая работа, поскольку конкуренты у нее серьезные. Одна из неожиданностей кампании — переход ряда опытных политиков из «Справедливой России» в ряды «Новых людей». «Основная борьба на выборах в гордуму будет развиваться между политическими партиями и поддерживающими их бизнес-структурами и властными элитами. И, конечно, шансы получить большинство мандатов у „Единой России“. Представлены в составе думы будут еще две-три партии. Возможно, „Справедливая Россия — За правду“ получит несколько мандатов. КПРФ тоже будет претендовать на увеличение своих депутатов. Не один, как сейчас, а больше», — уверен председатель Челябинского отделения Всероссийского общества социологов Сергей Зырянов. Как считают эксперты, кандидаты от ЕР в большинстве округов являются фаворитами, активно ведут кампании, применяют классический набор технологий. Также специалисты обратили внимание, что во главе списка «Единой России» находится губернатор региона Алексей Текслер. «Я полагаю, что самый главный сюжет избирательной компании в городскую думу связан с выборами губернатора. И появление Алексея Текслера в качестве лидера списка „Единой России“ — это такой технологический прием, который должен показать, что губернатора интересует не только область. Он, когда пришел в регион, сразу сказал, что Челябинск его родной город, его интересует Челябинск, и интересует серьезно. И ему есть чем отчитаться об изменениях в жизни города уже сейчас на этом этапе. Не будем забывать, Челябинск — это третья часть всех избирателей области. И повысить процент голосующих за „Единую Россию“ в Челябинске — это почти одно и то же, что получить шанс на получение большего количества голосов за Текслера в Челябинске», — добавил Зырянов. Список ЕР серьезно обновился: из 25 выдвинутых кандидатов-одномандатников действующими депутатами являются только 16. То есть более трети кандидатов — это новые лица, не имеющие политического опыта. Среди них — несколько ветеранов СВО. «Что касается выборов в гордуму — что же мы получим? На самом деле произойдет качественное изменение Челябинской городской думы. Люди, которые приходили туда, чтобы земельные участки делить, отсиживались по четыре года (а у нас были такие депутаты, которые ни разу на своем участке после избрания не появлялись, которые не работали на благо города, а занимались своим статусом), в данном случае думаю, что их вообще не будет. Очень надеюсь, что наконец-то каждый депутат будет работать, а не сидеть и решать свои проблемы. Населению никогда такие депутаты не были нужны, но и власть сейчас терпеть и допускать это не хочет. Это идет от президента: нужны именно люди, которые будут работать», — сказал представитель Агентства политических и экономических коммуникаций в Челябинской области Андрей Лавров. Выборы в гордуму Челябинска состоятся 7 и 8 сентября. Это первые прямые выборы депутатов гордумы с 2014 года. После этого жители выбирали только депутатов райсоветов, которые избирали гордуму из своего состава. Однако эту систему посчитали неэффективной и вернулись к прежней. В городской думе будет 37 мест — 25 депутатов-одномандатников и 12 «списочников». После завершения процедуры выдвижения кандидатов на эти 37 мандатов претендуют 313 человек.