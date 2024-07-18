Военные нагрянули на стройплощадки Екатеринбурга. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Александр Пылков. Курган, автомат, оружие, военная форма, военный
После операции несколько человек были доставлены в военкоматы (архивное фото) Фото:

Военные следователи посетили стройплощадки в Ленинском районе Екатеринбурга в поисках мигрантов, не вставших на учет в военкоматы. Операция прошла днем 18 июля, сообщили URA.RU в пресс-службе Военно-следственного управления Следственного комитета по Центральному военному округу (ВСУ СКР по ЦВО).

«В ходе мероприятия удалось выявить семерых граждан, которые были сопровождены в военный комиссариат для оформления соответствующих документов. С ними проведена работа по разъяснению порядка поступления на службу по контракту и предоставляемых в этом случае соцгарантий», — отметили в ведомстве.

Предыдущий рейд силовики провели в начале месяца в Сухом Логу и Богдановиче. Там они поймали десять мигрантов и поставили на воинский учет.

Следователь проводит объяснительную работу с мигрантами
Следователь проводит объяснительную работу с мигрантами
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Военные следователи посетили стройплощадки в Ленинском районе Екатеринбурга в поисках мигрантов, не вставших на учет в военкоматы. Операция прошла днем 18 июля, сообщили URA.RU в пресс-службе Военно-следственного управления Следственного комитета по Центральному военному округу (ВСУ СКР по ЦВО). «В ходе мероприятия удалось выявить семерых граждан, которые были сопровождены в военный комиссариат для оформления соответствующих документов. С ними проведена работа по разъяснению порядка поступления на службу по контракту и предоставляемых в этом случае соцгарантий», — отметили в ведомстве. Предыдущий рейд силовики провели в начале месяца в Сухом Логу и Богдановиче. Там они поймали десять мигрантов и поставили на воинский учет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...