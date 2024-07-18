Военные нагрянули на стройплощадки Екатеринбурга. Фото

18 июля 2024 в 19:30 Размер текста - 17 +

После операции несколько человек были доставлены в военкоматы (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Военные следователи посетили стройплощадки в Ленинском районе Екатеринбурга в поисках мигрантов, не вставших на учет в военкоматы. Операция прошла днем 18 июля, сообщили URA.RU в пресс-службе Военно-следственного управления Следственного комитета по Центральному военному округу (ВСУ СКР по ЦВО). «В ходе мероприятия удалось выявить семерых граждан, которые были сопровождены в военный комиссариат для оформления соответствующих документов. С ними проведена работа по разъяснению порядка поступления на службу по контракту и предоставляемых в этом случае соцгарантий», — отметили в ведомстве. Предыдущий рейд силовики провели в начале месяца в Сухом Логу и Богдановиче. Там они поймали десять мигрантов и поставили на воинский учет. Следователь проводит объяснительную работу с мигрантами Фото: предоставлено ВСУ СКР по ЦВО Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Военные следователи посетили стройплощадки в Ленинском районе Екатеринбурга в поисках мигрантов, не вставших на учет в военкоматы. Операция прошла днем 18 июля, сообщили URA.RU в пресс-службе Военно-следственного управления Следственного комитета по Центральному военному округу (ВСУ СКР по ЦВО). «В ходе мероприятия удалось выявить семерых граждан, которые были сопровождены в военный комиссариат для оформления соответствующих документов. С ними проведена работа по разъяснению порядка поступления на службу по контракту и предоставляемых в этом случае соцгарантий», — отметили в ведомстве. Предыдущий рейд силовики провели в начале месяца в Сухом Логу и Богдановиче. Там они поймали десять мигрантов и поставили на воинский учет.