Военные следователи посетили стройплощадки в Ленинском районе Екатеринбурга в поисках мигрантов, не вставших на учет в военкоматы. Операция прошла днем 18 июля, сообщили URA.RU в пресс-службе Военно-следственного управления Следственного комитета по Центральному военному округу (ВСУ СКР по ЦВО).
«В ходе мероприятия удалось выявить семерых граждан, которые были сопровождены в военный комиссариат для оформления соответствующих документов. С ними проведена работа по разъяснению порядка поступления на службу по контракту и предоставляемых в этом случае соцгарантий», — отметили в ведомстве.
Предыдущий рейд силовики провели в начале месяца в Сухом Логу и Богдановиче. Там они поймали десять мигрантов и поставили на воинский учет.
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