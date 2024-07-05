В Свердловской области военные вышли искать мигрантов в 30-градусную жару

Силовики работали в Сухом Логу и Богдановиче Фото: Илья Московец © URA.RU

Военные следователи в 30-ти градусную жару вышли раздавать повестки на военную службу мигрантам в Сухом Логу и Богдановиче (Свердловской области). Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Военно-следственного управления Следственного комитета по ЦВО.

«Очередной выезд был осуществлен в магазины Сухого Лога. Удалось выявить свыше десяти граждан, которым были вручены повестки о явке в военный комиссариат для оформления соответствующих учетных документов», — отметили в ведомстве.

С начала года свыше 65 новых граждан России встали на учет, благодаря сотрудникам Еланского гарнизона. Часть из бывших мигрантов уже отправились в ряды российской армии. Всего в области силовики поставили на учет более 2100 мигрантов.

Фото: предоставлено ВСУ СКР по ЦВО

Фото: предоставлено ВСУ СКР по ЦВО