В метро Парижа заметили человека с поясом смертника

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Виды Парижа. Париж, эйфелева башня, париж, сена, франция
Полиция Парижа эвакуировала пассажиров метро Фото:

Станцию парижского метро по тревоге оцепили полиция и спецназ. Силовики проверяют сообщения о подозрительном мужчине, предположительно, с поясом смертника, которого заметили в одном из вагонов.

«Станция RER Nation (линия А) в Париже, расположенная на площади Нации в 11-м и 12-м округах, полностью эвакуирована. Около 14:40 поступило сообщение о подозрительном мужчине с поясом со взрывчаткой в поезде», — передает портал Actu17.

На место также были направлены специалисты по разминированию. Операцию закончили через час, подозрительного мужчину так и не нашли. По информации портала, пока нет данных, что пассажир действительно был вооружен. Источник, близки к полиции, предположил, что за взрывчатку люди могли принять гипсовую повязку. Из-за полицейского оцепления было прервано движение между двумя станциями.

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Станцию парижского метро по тревоге оцепили полиция и спецназ. Силовики проверяют сообщения о подозрительном мужчине, предположительно, с поясом смертника, которого заметили в одном из вагонов. «Станция RER Nation (линия А) в Париже, расположенная на площади Нации в 11-м и 12-м округах, полностью эвакуирована. Около 14:40 поступило сообщение о подозрительном мужчине с поясом со взрывчаткой в поезде», — передает портал Actu17. На место также были направлены специалисты по разминированию. Операцию закончили через час, подозрительного мужчину так и не нашли. По информации портала, пока нет данных, что пассажир действительно был вооружен. Источник, близки к полиции, предположил, что за взрывчатку люди могли принять гипсовую повязку. Из-за полицейского оцепления было прервано движение между двумя станциями.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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