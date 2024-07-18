В метро Парижа заметили человека с поясом смертника

Станцию парижского метро по тревоге оцепили полиция и спецназ. Силовики проверяют сообщения о подозрительном мужчине, предположительно, с поясом смертника, которого заметили в одном из вагонов.
«Станция RER Nation (линия А) в Париже, расположенная на площади Нации в 11-м и 12-м округах, полностью эвакуирована. Около 14:40 поступило сообщение о подозрительном мужчине с поясом со взрывчаткой в поезде», — передает портал
На место также были направлены специалисты по разминированию. Операцию закончили через час, подозрительного мужчину так и не нашли. По информации портала, пока нет данных, что пассажир действительно был вооружен. Источник, близки к полиции, предположил, что за взрывчатку люди могли принять гипсовую повязку. Из-за полицейского оцепления было прервано движение между двумя станциями.
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