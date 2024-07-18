Захарова упрекнула фон дер Ляйен в нарушении прав трансгендеров* и небинарных личностей

Захарова ответила на идею Урсулы фон дер Ляйен о гендерном равноправии в ЕК
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Санкт-Петербургский экономический форум 2024. Сбор гостей на пленарную сессию ПМЭФ 2024. Санкт-Петербург , захарова мария
Мария Захарова обвинила председателя ЕК в нарушении прав трансгендеров* и небинарных личностей Фото:

Директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова упрекнула председателя Еврокомиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен в нарушении прав трансгендеров (движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено) и небинарных личностей. Согласно заявлению фон дер Ляйен, каждой стране Евросоюза (ЕС) необходимо представить двух кандидатов: мужчину и женщину.

«Урсула Фон дер Ляйен заявила, что начинает формирование нового состава ЕК, каждая страна ЕС должна представить двух кандидатов: мужчину и женщину. Мне кажется, нарушены права трансгендеров и небинарных личностей», — написала Захарова в своем telegram-канале.

Фон дер Ляйен пообещала сформировать гендерно сбалансированную ЕК к середине августа. Об этом она заявила на пресс-конференции после того, как ее переизбрали главой ЕК.

*Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено

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Директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова упрекнула председателя Еврокомиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен в нарушении прав трансгендеров (движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено) и небинарных личностей. Согласно заявлению фон дер Ляйен, каждой стране Евросоюза (ЕС) необходимо представить двух кандидатов: мужчину и женщину. «Урсула Фон дер Ляйен заявила, что начинает формирование нового состава ЕК, каждая страна ЕС должна представить двух кандидатов: мужчину и женщину. Мне кажется, нарушены права трансгендеров и небинарных личностей», — написала Захарова в своем telegram-канале. Фон дер Ляйен пообещала сформировать гендерно сбалансированную ЕК к середине августа. Об этом она заявила на пресс-конференции после того, как ее переизбрали главой ЕК. *Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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