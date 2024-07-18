Общество Захарова упрекнула фон дер Ляйен в нарушении прав трансгендеров* и небинарных личностей Захарова ответила на идею Урсулы фон дер Ляйен о гендерном равноправии в ЕК 18 июля 2024 в 20:58 Размер текста - 17 + Мария Захарова обвинила председателя ЕК в нарушении прав трансгендеров* и небинарных личностей Фото: Владимир Андреев © URA.RU Директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова упрекнула председателя Еврокомиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен в нарушении прав трансгендеров (движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено) и небинарных личностей. Согласно заявлению фон дер Ляйен, каждой стране Евросоюза (ЕС) необходимо представить двух кандидатов: мужчину и женщину. «Урсула Фон дер Ляйен заявила, что начинает формирование нового состава ЕК, каждая страна ЕС должна представить двух кандидатов: мужчину и женщину. Мне кажется, нарушены права трансгендеров и небинарных личностей», — написала Захарова в своем telegram-канале . Фон дер Ляйен пообещала сформировать гендерно сбалансированную ЕК к середине августа. Об этом она заявила на пресс-конференции после того, как ее переизбрали главой ЕК. *Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова упрекнула председателя Еврокомиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен в нарушении прав трансгендеров (движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено) и небинарных личностей. Согласно заявлению фон дер Ляйен, каждой стране Евросоюза (ЕС) необходимо представить двух кандидатов: мужчину и женщину. «Урсула Фон дер Ляйен заявила, что начинает формирование нового состава ЕК, каждая страна ЕС должна представить двух кандидатов: мужчину и женщину. Мне кажется, нарушены права трансгендеров и небинарных личностей», — написала Захарова в своем telegram-канале. Фон дер Ляйен пообещала сформировать гендерно сбалансированную ЕК к середине августа. Об этом она заявила на пресс-конференции после того, как ее переизбрали главой ЕК. *Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям