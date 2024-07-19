СК потребует арестовать нападавших на депутата Госдумы Матвеева

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Троих нападавших арестовали Фото:

Правоохранительные органы задержали троих участников нападения на депутата Госдумы Михаила Матвеева, следствие потребует их ареста. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.

«Трое участников инцидента, включая несовершеннолетнего, установлены и задержаны», — говорится в сообщении СК. Следствие намерено требовать ареста подозреваемых.

Матвеев ранее опубликовал видело в своем telegram-канале, где рассказал, что группа мигрантов напала на него. Со слов депутата, ему пробили голову. URA.RU сообщало все, что известно об инцеденте.

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Правоохранительные органы задержали троих участников нападения на депутата Госдумы Михаила Матвеева, следствие потребует их ареста. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ. «Трое участников инцидента, включая несовершеннолетнего, установлены и задержаны», — говорится в сообщении СК. Следствие намерено требовать ареста подозреваемых. Матвеев ранее опубликовал видело в своем telegram-канале, где рассказал, что группа мигрантов напала на него. Со слов депутата, ему пробили голову. URA.RU сообщало все, что известно об инцеденте.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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