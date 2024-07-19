СК потребует арестовать нападавших на депутата Госдумы Матвеева

Троих нападавших арестовали
Правоохранительные органы задержали троих участников нападения на депутата Госдумы Михаила Матвеева, следствие потребует их ареста. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.
«Трое участников инцидента, включая несовершеннолетнего, установлены и задержаны», — говорится в сообщении СК. Следствие намерено требовать ареста подозреваемых.
Матвеев ранее опубликовал видело в своем telegram-канале, где рассказал, что группа мигрантов напала на него. Со слов депутата, ему пробили голову. URA.RU сообщало все, что известно об инцеденте.
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