ЧЭМК досрочно выполнил поручение президента Путина о снижении выбросов на 20%

Челябинский электрометаллургический комбинат (ЧЭМК) досрочно выполнил распоряжение президента РФ Владимира Путина о снижении более чем на 20% выбросов в атмосферу. Как сообщили в пресс-службе регионального минпрома, отходы производства рекультивируют и возвращают на производство.
«Челябинский электрометаллургический комбинат более чем на 20% снизил объем выбросов загрязняющих веществ. Предприятие внесло свой вклад в исполнение поручений президента РФ об улучшении экологической ситуации в стране к концу 2024 года», — заявили в минпроме.
Экологическая программа находится под надзором федеральных экологических органов и губернатора региона Алексея Текслера. Комбинат отремонтировал газоходы, обновил оборудование ферросплавных цехов и модернизировал газоочистные системы.
«Установлены современные рукавные фильтры из мембранной ткани, которая улавливает частицы пыли до 5 мг. Российский норматив при этом составляет 20 мг», — отметили в министерстве.
Отходы предприятие превращает в строительные материалы, такие как щебень и песок, которые затем реализует. ЧЭМК не сбрасывает загрязняющие вещества в водные объекты. Комбинат сократил потребление свежей воды, используя ее для оборотных циклов.
Служба экологического контроля на комбинате, оснащенная аккредитованной лабораторией, обеспечила постоянный мониторинг деятельности предприятия в соответствии с экологическими стандартами и нормативами.
Экологический аспект деятельности ЧЭМК Путин в ходе визита в Челябинск обсуждал с Текслером в феврале. Глава государства порекомендовал привлечь инвесторов с тем, чтобы решение экологических вопросов оптимизировать. При переносе производства за черту города президент призвал выстроить процессы на новом технологическом уровне.
В феврале предприятие перешло из частной собственности в распоряжение государства. Принадлежавший ранее семье Антиповых комбинат был национализирован.
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