«Водоканал» объяснил причину вони от воды в квартирах екатеринбуржцев

Вода из-под крана в квартирах екатеринбуржцев 19 июля испортилась из-за ливня, который прошел день назад в зоне водосборной площади Волчихинского водохранилища. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе МУП «Водоканал».
«После прохождения вечером 18 июля ливня в зоне водосборной площади Волчихинского водохранилища (источника водоснабжения города Екатеринбурга) резко изменилось качество исходной воды, поступающей на фильтровальные станции МУП „Водоканал“» — сказали на предприятии.
Отмечается, что в настоящее время по большинству показателей удалось восстановить качество воды, кроме запаха. «В остальном вода, подаваемая в сети централизованной системы ХВС города, соответствует санитарным требованиям и безопасна для употребления и использования в бытовых целях», — пояснили в «Водоканале», добавив, что к утру 20 июля проблему с неприятным запахом устранят.
Одни из первых, кто пожаловался на качество воды, стали жители квартала миллионеров (район улиц Красноармейской, Карла Маркса, Энгельса, Мамина-Сибиряка). В аварийной диспетчерской допустили, что такая ситуация могла сложиться после гидравлических испытаний.
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