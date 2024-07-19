«Водоканал» объяснил причину вони от воды в квартирах екатеринбуржцев

В Екатеринбурге стала неприятно пахнуть вода из-под крана из-за ливня

19 июля 2024 в 17:10 Размер текста - 17 +

Неприятный запах устранят к утру 20 июля Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Вода из-под крана в квартирах екатеринбуржцев 19 июля испортилась из-за ливня, который прошел день назад в зоне водосборной площади Волчихинского водохранилища. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе МУП «Водоканал». «После прохождения вечером 18 июля ливня в зоне водосборной площади Волчихинского водохранилища (источника водоснабжения города Екатеринбурга) резко изменилось качество исходной воды, поступающей на фильтровальные станции МУП „Водоканал“» — сказали на предприятии. Отмечается, что в настоящее время по большинству показателей удалось восстановить качество воды, кроме запаха. «В остальном вода, подаваемая в сети централизованной системы ХВС города, соответствует санитарным требованиям и безопасна для употребления и использования в бытовых целях», — пояснили в «Водоканале», добавив, что к утру 20 июля проблему с неприятным запахом устранят. Одни из первых, кто пожаловался на качество воды, стали жители квартала миллионеров (район улиц Красноармейской, Карла Маркса, Энгельса, Мамина-Сибиряка). В аварийной диспетчерской допустили, что такая ситуация могла сложиться после гидравлических испытаний. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вода из-под крана в квартирах екатеринбуржцев 19 июля испортилась из-за ливня, который прошел день назад в зоне водосборной площади Волчихинского водохранилища. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе МУП «Водоканал». «После прохождения вечером 18 июля ливня в зоне водосборной площади Волчихинского водохранилища (источника водоснабжения города Екатеринбурга) резко изменилось качество исходной воды, поступающей на фильтровальные станции МУП „Водоканал“» — сказали на предприятии. Отмечается, что в настоящее время по большинству показателей удалось восстановить качество воды, кроме запаха. «В остальном вода, подаваемая в сети централизованной системы ХВС города, соответствует санитарным требованиям и безопасна для употребления и использования в бытовых целях», — пояснили в «Водоканале», добавив, что к утру 20 июля проблему с неприятным запахом устранят. Одни из первых, кто пожаловался на качество воды, стали жители квартала миллионеров (район улиц Красноармейской, Карла Маркса, Энгельса, Мамина-Сибиряка). В аварийной диспетчерской допустили, что такая ситуация могла сложиться после гидравлических испытаний.