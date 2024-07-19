Импорт кормов для домашних животных в Россию упал на 40%

Импорт кормов для домашних животных в Россию существенно уменьшился в первом полугодии 2024 года. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, объем ввозимых кормов сократился на 40%. Об этом сообщил руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт.
«У нас достаточное количество разрешенных компаний, которые поставляют свои корма на наш рынок. Мы не возражаем, Monge или Hill»s, но если на упаковке написано «утка», а там утки нет, наши коты обижаются», — прокомментировал ситуацию Данкверт в беседе с РБК.
По словам Данкверта, основной причиной снижения импорта является увеличение собственного производства кормов в России. Кроме того, Россельхознадзор последовательно ужесточает контроль за качеством импортируемой продукции и вводит ограничения на ввоз кормов, начиная с 2020 года, в связи с выявлением нарушений.
В феврале 2024 года Россельхознадзор приостановил импорт кормов от итальянского производителя Hill»s, который является подразделением компании Colgate-Palmolive. Это решение было вызвано обнаружением серьёзных нарушений со стороны как итальянских контролирующих органов, так и самого предприятия-изготовителя, передает «Царьград».
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