Диетолог назвала список продуктов для укрепления иммунитета

Диетолог Тараско: курица, картофель, злаки и ягоды помогут укрепить иммунитет

20 июля 2024 в 14:30 Размер текста - 17 +

С сильным иммунитетом, укрепленным витаминами и антиоксидантами, различия в температуре могут быть перенесены легче Фото: Анна Майорова © URA.RU Смена с жары на прохладу может спровоцировать простудные заболевания. Чтобы не болеть, следует включить в рацион курицу, картофель, злаки, апельсины и другие овощи и фрукты. Об этом рассказала врач-диетолог Анастасия Тараско. «Важно не забывать про цельные злаки, например, гречку или булгур. <…> Их устойчивость и разнообразие напрямую влияют на иммунитет человека», — сказала Тараско изданию «Подмосковье сегодня». Она добавила, что для здоровья также полезна курица, а в качестве ее альтернативы можно использовать тофу, бобовые, яйца и рыбу. По словам диетолога, для укрепления иммунитета необходимо употреблять продукты, содержащие витамины B и C, например, картофель, апельсины, гранат, морковь и другие овощи и фрукты. Противовоспалительными факторами являются продукты, содержащие растительное масло. Кроме того, необходимо включить в рацион ягоды, заключила Тараско. Ранее для того чтобы укрепить иммунитет гастроэнтеролог Екатерина Кашух порекомендовала употреблять клубнику, чернику, ежевику, малину, а также вишню со смородиной. Она отметила, что ягоды полезны благодаря содержанию витамина С, который благоприятно влияет на иммунитет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Смена с жары на прохладу может спровоцировать простудные заболевания. Чтобы не болеть, следует включить в рацион курицу, картофель, злаки, апельсины и другие овощи и фрукты. Об этом рассказала врач-диетолог Анастасия Тараско. «Важно не забывать про цельные злаки, например, гречку или булгур. <…> Их устойчивость и разнообразие напрямую влияют на иммунитет человека», — сказала Тараско изданию «Подмосковье сегодня». Она добавила, что для здоровья также полезна курица, а в качестве ее альтернативы можно использовать тофу, бобовые, яйца и рыбу. По словам диетолога, для укрепления иммунитета необходимо употреблять продукты, содержащие витамины B и C, например, картофель, апельсины, гранат, морковь и другие овощи и фрукты. Противовоспалительными факторами являются продукты, содержащие растительное масло. Кроме того, необходимо включить в рацион ягоды, заключила Тараско. Ранее для того чтобы укрепить иммунитет гастроэнтеролог Екатерина Кашух порекомендовала употреблять клубнику, чернику, ежевику, малину, а также вишню со смородиной. Она отметила, что ягоды полезны благодаря содержанию витамина С, который благоприятно влияет на иммунитет.