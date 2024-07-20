Диетолог назвала список продуктов для укрепления иммунитета

Диетолог Тараско: курица, картофель, злаки и ягоды помогут укрепить иммунитет
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Областной центр детской эндокринологии при областной детской клинической больнице. Екатеринбург, ребенок, регистратура, поликлиника, прием у врача, дети, медицина, здравоохранение, детская поликлиника, больница, медик, регистартура
С сильным иммунитетом, укрепленным витаминами и антиоксидантами, различия в температуре могут быть перенесены легче Фото:

Смена с жары на прохладу может спровоцировать простудные заболевания. Чтобы не болеть, следует включить в рацион курицу, картофель, злаки, апельсины и другие овощи и фрукты. Об этом рассказала врач-диетолог Анастасия Тараско.

«Важно не забывать про цельные злаки, например, гречку или булгур. <…> Их устойчивость и разнообразие напрямую влияют на иммунитет человека», — сказала Тараско изданию «Подмосковье сегодня». Она добавила, что для здоровья также полезна курица, а в качестве ее альтернативы можно использовать тофу, бобовые, яйца и рыбу.

По словам диетолога, для укрепления иммунитета необходимо употреблять продукты, содержащие витамины B и C, например, картофель, апельсины, гранат, морковь и другие овощи и фрукты. Противовоспалительными факторами являются продукты, содержащие растительное масло. Кроме того, необходимо включить в рацион ягоды, заключила Тараско.

Ранее для того чтобы укрепить иммунитет гастроэнтеролог Екатерина Кашух порекомендовала употреблять клубнику, чернику, ежевику, малину, а также вишню со смородиной. Она отметила, что ягоды полезны благодаря содержанию витамина С, который благоприятно влияет на иммунитет.

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Смена с жары на прохладу может спровоцировать простудные заболевания. Чтобы не болеть, следует включить в рацион курицу, картофель, злаки, апельсины и другие овощи и фрукты. Об этом рассказала врач-диетолог Анастасия Тараско. «Важно не забывать про цельные злаки, например, гречку или булгур. <…> Их устойчивость и разнообразие напрямую влияют на иммунитет человека», — сказала Тараско изданию «Подмосковье сегодня». Она добавила, что для здоровья также полезна курица, а в качестве ее альтернативы можно использовать тофу, бобовые, яйца и рыбу. По словам диетолога, для укрепления иммунитета необходимо употреблять продукты, содержащие витамины B и C, например, картофель, апельсины, гранат, морковь и другие овощи и фрукты. Противовоспалительными факторами являются продукты, содержащие растительное масло. Кроме того, необходимо включить в рацион ягоды, заключила Тараско. Ранее для того чтобы укрепить иммунитет гастроэнтеролог Екатерина Кашух порекомендовала употреблять клубнику, чернику, ежевику, малину, а также вишню со смородиной. Она отметила, что ягоды полезны благодаря содержанию витамина С, который благоприятно влияет на иммунитет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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