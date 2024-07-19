Врач раскрыла, какие ягоды есть в июле, чтобы повысить иммунитет

Врач Кашух: клубника, малина и смородина полезны из-за витамина С в составе

19 июля 2024 в 22:36 Размер текста - 17 +

Клубника и малина содержат витамины группы В, которые укрепляют нервную систему, заявила Екатерина Кашух Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Для повышения иммунитета следует есть жимолость, клубника, черника, ежевика, малина, а также вишня со смородиной. Все они по-своему полезны. Об этом рассказала гастроэнтеролог Екатерина Кашух. По словам врача, ягоды полезны благодаря содержанию витамина С, который благоприятно влияет на иммунитет. Особенное внимание она уделила жимолости. «В жимолости также содержится большое количество антоцианов, которые оказывают противовоспалительное действие и полезны для глаз», — сообщила Екатерина Кашух в разговоре с « Газетой.Ru ». Жимолость содержит в себе важные для здоровья минералы: калий, магний, натрий, железо, фосфор. Фото: Сергей Иванов © URA.RU Клубника и малина богаты витаминами группы В, которые положительно влияют на сердечно-сосудистую и нервную систему. Кроме того, малина содержит полифенолы и фитонциды — антиоксиданты, которые защищают клетки от повреждений и помогают снизить воспаление во время простуды, заявила специалист. «Ежевика содержит в себе витамины А и Е, которые полезны для кожи и зрения, пояснила гастроэнтеролог. Кроме того, в ней содержится 30% суточной нормы витамина К. Он помогает усваиваться кальцию и витамину D, а также положительно влияет на работу почек и сердечно-сосудистой системы. Фото: Илья Московец © URA.RU Черника известна как ягода, которая полезна не только для зрения, но и для сосудов, уточнила Кашух. Благодаря содержанию витамина Р, она способна защищать их от разрушения, а за счет антоцианов в составе делает сосуды более эластичными. Черная смородина богата витаминами группы А, Е, Р, а также группы В. Кроме того, ягода содержит в четыре раза больше аскорбиновой кислоты, чем лимон. В составе морошки большое количество кальция, железа, фосфора и магния — эти минералы полезны для системы кроветворения и для развития клеток в организме. Вишня, помимо витаминов, содержит в себе цинк, йод, медь и хром. В вишне содержится кумарин — вещество, которое снижает риск появления тромбов, поскольку способно разжижать кровь. Фото: Владимир Жабриков © URA.RU «Также в ягодах содержится много пищевых волокон, которые улучшают пищеварение. Но эти свойства могут обернуться проблемами, если есть ягоды каждый день в большом количестве — может начаться вздутие живота, диарея», — предостерегла врач. По ее словам, при язвенной болезни, гастрите, хроническом панкреатите, воспалении в кишечнике или повышенной кислотности желудка ягоды стоит есть с осторожностью. Ранее врач-диетолог Анна Басова раскрыла, какие ягоды можно есть при заболеваниях ЖКТ. По ее словам, земляника полезна для работы желудочно-кишечного тракта и способствует нормализации обмена веществ. Также эта ягода — природный антибиотик, который можно включать в рацион во время ОРВИ» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Для повышения иммунитета следует есть жимолость, клубника, черника, ежевика, малина, а также вишня со смородиной. Все они по-своему полезны. Об этом рассказала гастроэнтеролог Екатерина Кашух. По словам врача, ягоды полезны благодаря содержанию витамина С, который благоприятно влияет на иммунитет. Особенное внимание она уделила жимолости. «В жимолости также содержится большое количество антоцианов, которые оказывают противовоспалительное действие и полезны для глаз», — сообщила Екатерина Кашух в разговоре с «Газетой.Ru». Клубника и малина богаты витаминами группы В, которые положительно влияют на сердечно-сосудистую и нервную систему. Кроме того, малина содержит полифенолы и фитонциды — антиоксиданты, которые защищают клетки от повреждений и помогают снизить воспаление во время простуды, заявила специалист. «Ежевика содержит в себе витамины А и Е, которые полезны для кожи и зрения, пояснила гастроэнтеролог. Кроме того, в ней содержится 30% суточной нормы витамина К. Он помогает усваиваться кальцию и витамину D, а также положительно влияет на работу почек и сердечно-сосудистой системы. Черника известна как ягода, которая полезна не только для зрения, но и для сосудов, уточнила Кашух. Благодаря содержанию витамина Р, она способна защищать их от разрушения, а за счет антоцианов в составе делает сосуды более эластичными. Черная смородина богата витаминами группы А, Е, Р, а также группы В. Кроме того, ягода содержит в четыре раза больше аскорбиновой кислоты, чем лимон. В составе морошки большое количество кальция, железа, фосфора и магния — эти минералы полезны для системы кроветворения и для развития клеток в организме. Вишня, помимо витаминов, содержит в себе цинк, йод, медь и хром. «Также в ягодах содержится много пищевых волокон, которые улучшают пищеварение. Но эти свойства могут обернуться проблемами, если есть ягоды каждый день в большом количестве — может начаться вздутие живота, диарея», — предостерегла врач. По ее словам, при язвенной болезни, гастрите, хроническом панкреатите, воспалении в кишечнике или повышенной кислотности желудка ягоды стоит есть с осторожностью. Ранее врач-диетолог Анна Басова раскрыла, какие ягоды можно есть при заболеваниях ЖКТ. По ее словам, земляника полезна для работы желудочно-кишечного тракта и способствует нормализации обмена веществ. Также эта ягода — природный антибиотик, который можно включать в рацион во время ОРВИ»