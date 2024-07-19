Мужчина упал во время строительных работ
В Екатеринбурге гражданин Таджикистана упал с седьмого этажа дома во время строительных работ и остался жив. Его экстренно увезли в больницу, сообщил источник URA.RU.
По его словам, ЧП произошло час назад на ул. 22 Партсъезда. «Мужчину по фамилии Эргышев с тяжелыми травмами госпитализировали в одну из больниц Орджоникидзевского района», — сказал собеседник агентства.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу минздрава Свердловской области. Ответ будет опубликован, как только поступит.
Дом, где произошел инцидент
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