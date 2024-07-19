19 июля 2024

В Екатеринбурге мигрант-строитель упал с седьмого этажа и выжил. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина упал во время строительных работ
Мужчина упал во время строительных работ Фото:

В Екатеринбурге гражданин Таджикистана упал с седьмого этажа дома во время строительных работ и остался жив. Его экстренно увезли в больницу, сообщил источник URA.RU.

По его словам, ЧП произошло час назад на ул. 22 Партсъезда. «Мужчину по фамилии Эргышев с тяжелыми травмами госпитализировали в одну из больниц Орджоникидзевского района», — сказал собеседник агентства.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу минздрава Свердловской области. Ответ будет опубликован, как только поступит.

Дом, где произошел инцидент
Дом, где произошел инцидент
Фото:

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В Екатеринбурге гражданин Таджикистана упал с седьмого этажа дома во время строительных работ и остался жив. Его экстренно увезли в больницу, сообщил источник URA.RU . По его словам, ЧП произошло час назад на ул. 22 Партсъезда. «Мужчину по фамилии Эргышев с тяжелыми травмами госпитализировали в одну из больниц Орджоникидзевского района», — сказал собеседник агентства. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу минздрава Свердловской области. Ответ будет опубликован, как только поступит.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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