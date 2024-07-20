Шесть утренних привычек, помогающих сбросить лишний вес

Утренняя зарядка и холодный душ помогут похудеть

20 июля 2024 в 18:08 Размер текста - 17 +

Данные исследования показывают, что медитация в начале дня помогает снизить уровень стресса и способствует снижению веса Фото: Александр Мамаев © URA.RU Существует несколько здоровых привычек, которые помогают скорректировать образ жизни и снизить лишний вес без вреда для организма. URA.RU рассказывает, какие утренние действия способствуют эффективному похудению. Теплый стакан воды с лимоном и медом Употребление с утра стакана теплой воды с лимоном и медом благотворно влияет на работу организма. Запускается обмен веществ и детоксикация организма. Согласно исследованию, опубликованному в Journal of Clinical Biochemistry and Nutrition, пребиотики, которые содержатся в лимоне, останавливают накопление жира. Антиоксиданты, которые содержатся в меде, также способствуют снижению веса. Утренняя медитация Медитация с утра помогает снизить уровень кортизола в крови и благотворно влияет на эмоциональное состояние человека. Как известно, стресс является мощным фактором набора веса, который приводит к эмоциональному перееданию и неправильному выбору продуктов питания. Исследование, опубликованное в «Health Psychology Open», показало, что утренняя медитация помогает снизить стресс, настроится на благоприятное начало дня и способствует более осознанному выбору в еде. Солнечный свет Естественный солнечный свет с утра помогает в работе циркадного ритма, что важно для контроля веса. Исследование, опубликованное в «Журнале клинической эндокринологии и метаболизма», показало, что низкий уровень жира в организме связан с ежедневным воздействием утреннего света. Человек снижал вес, независимо от физической активности, потребления калорий или режима сна. Утренняя зарядка Физические упражнения с утра способствуют снижению уровня инсулина в крови, контролю аппетита и улучшению настроения. Исследование в «Международном журнале ожирения» показало, что люди, которые занимались спортом утром, более эффективно худели, по сравнению с теми, кто занимался спортом позже днем. Белковый завтрак Согласно исследованию в «Американском журнале клинического питания», употребление завтрака с высоким содержанием белка может уменьшить чувство голода и тягу к сладкому на протяжении всего дня. Эксперты рекомендуют употреблять с утра яйца, творог и цельные зерна, в которых содержатся необходимые питательные вещества для запуска метаболизма. Холодный душ Холодный душ способствует не только закалыванию организма, но также улучшает кровообращение, снижает болезненность мышц и поднимает настроение. Его рекомендуют также для тех, кто хочет снизить вес. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Существует несколько здоровых привычек, которые помогают скорректировать образ жизни и снизить лишний вес без вреда для организма. URA.RU рассказывает, какие утренние действия способствуют эффективному похудению. Теплый стакан воды с лимоном и медом Употребление с утра стакана теплой воды с лимоном и медом благотворно влияет на работу организма. Запускается обмен веществ и детоксикация организма. Согласно исследованию, опубликованному в Journal of Clinical Biochemistry and Nutrition, пребиотики, которые содержатся в лимоне, останавливают накопление жира. Антиоксиданты, которые содержатся в меде, также способствуют снижению веса. Утренняя медитация Медитация с утра помогает снизить уровень кортизола в крови и благотворно влияет на эмоциональное состояние человека. Как известно, стресс является мощным фактором набора веса, который приводит к эмоциональному перееданию и неправильному выбору продуктов питания. Исследование, опубликованное в «Health Psychology Open», показало, что утренняя медитация помогает снизить стресс, настроится на благоприятное начало дня и способствует более осознанному выбору в еде. Солнечный свет Естественный солнечный свет с утра помогает в работе циркадного ритма, что важно для контроля веса. Исследование, опубликованное в «Журнале клинической эндокринологии и метаболизма», показало, что низкий уровень жира в организме связан с ежедневным воздействием утреннего света. Человек снижал вес, независимо от физической активности, потребления калорий или режима сна. Утренняя зарядка Физические упражнения с утра способствуют снижению уровня инсулина в крови, контролю аппетита и улучшению настроения. Исследование в «Международном журнале ожирения» показало, что люди, которые занимались спортом утром, более эффективно худели, по сравнению с теми, кто занимался спортом позже днем. Белковый завтрак Согласно исследованию в «Американском журнале клинического питания», употребление завтрака с высоким содержанием белка может уменьшить чувство голода и тягу к сладкому на протяжении всего дня. Эксперты рекомендуют употреблять с утра яйца, творог и цельные зерна, в которых содержатся необходимые питательные вещества для запуска метаболизма. Холодный душ Холодный душ способствует не только закалыванию организма, но также улучшает кровообращение, снижает болезненность мышц и поднимает настроение. Его рекомендуют также для тех, кто хочет снизить вес.