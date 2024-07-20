20 июля 2024

Врио главы ХМАО Кухарук дал указания по улучшению новой набережной в Излучинске

© Служба новостей «URA.RU»
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Руслан Кухарук поручил руководству Излучинска найти предпринимателей для создания кафе на новой набережной
Руслан Кухарук поручил руководству Излучинска найти предпринимателей для создания кафе на новой набережной Фото:

Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук проверил как идет реализация масштабного проекта набережной в Излучинске и дал местным властям указания по улучшению проекта. Объект должны сдать к сентябрю, сообщил глава региона.

«Надо будет делать выборку, чтобы все было благоустроено, посмотреть, какой запрос есть у людей. Есть ли потенциальные предприниматели, готовые предоставить площадку с кафе, чтобы были и еда, и напитки», — приводят слова Кухарука в его telegram-канале.

На новой набережной будут обустроены терраса для отдыха, велодорожки и амфитеатр с подсветкой. Кроме того, местные власти озаботились и созданием условий для людей с ограниченными возможностями здоровья. Ради них обустроят специальные безопасные спуски.

21 июля Руслан Кухарук проводит серию встреч с руководством муниципалитетов Нижневартовского района. В Излучинске он также встретился с губернатором Томской области Владимиром Мазуром. Они обсудили проекты в сфере медицины и дорожно-транспортного хозяйства. Подробнее о визите Кухарука в Нижневартовский район в трансляции URA.RU.

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Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук проверил как идет реализация масштабного проекта набережной в Излучинске и дал местным властям указания по улучшению проекта. Объект должны сдать к сентябрю, сообщил глава региона. «Надо будет делать выборку, чтобы все было благоустроено, посмотреть, какой запрос есть у людей. Есть ли потенциальные предприниматели, готовые предоставить площадку с кафе, чтобы были и еда, и напитки», — приводят слова Кухарука в его telegram-канале. На новой набережной будут обустроены терраса для отдыха, велодорожки и амфитеатр с подсветкой. Кроме того, местные власти озаботились и созданием условий для людей с ограниченными возможностями здоровья. Ради них обустроят специальные безопасные спуски. 21 июля Руслан Кухарук проводит серию встреч с руководством муниципалитетов Нижневартовского района. В Излучинске он также встретился с губернатором Томской области Владимиром Мазуром. Они обсудили проекты в сфере медицины и дорожно-транспортного хозяйства. Подробнее о визите Кухарука в Нижневартовский район в трансляции URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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