Известному дизайнеру из Екатеринбурга запретили выезжать за границу. Фото

Пристав из Новороссийска запретил уральскому дизайнеру Лобановой покидать Россию

22 июля 2024 в 20:55 Размер текста - 17 +

По словам Ирины, пристав незаконно поставил ей запрет на выезд из страны (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Дизайнер и амбассадор итальянской компании Gemar Balloons (производитель латексных воздушных шаров) екатеринбурженка Ирина Лобанова не смогла выехать в Колумбию из-за запрета выезда из РФ, инициированного приставом из Краснодарского края. И хотя действие вето уже закончилось, Лобанова заявила URA.RU, что она уже почти год не может добиться решения по этому делу в суде и призвать пристава к ответственности, по вине которого она не может получить компенсацию почти в 300 тысяч рублей. «В конце июля 2023 года была запланирована и оплачена поездка в Колумбию на большое мероприятие, в котором я должна была принять участие, получить дополнительное образование, т. е. повысить свою квалификацию и обменяться творческим опытом. К сожалению, посетить его я так и не смогла, так как оказалось, что у меня есть запрет на выезд из страны. О запрете мне стало известно в момент попытки вылета из аэропорта Внуково. Стоимость поездки составляла 297 064 рубля. В итоге я осталась без денег и без важной для моей профессиональной деятельности поездки», — рассказала Ирина. В аэропорту женщине вручили бумагу без указания оснований или номера исполнительного производства (соответствующий документ имеется в распоряжении URA.RU). После этого она начала выяснять, кто наложил запрет. По словам Ирины, на ней не числилось никаких долгов. Лобанова утверждает, что не была уведомлена о запрете на выезд ни через «Госуслуги», ни по адресу постоянной регистрации в Екатеринбурге (зарегистрирована с 2003 года), ни с помощью Смс-сообщений. «В связи с отсутствием информации о запрете я обратилась за помощью к адвокату Олесе Худушиной. В ходе разбирательства выяснилось, что судебный пристав из Краснодарского края еще 26 ноября 2022 года инициировал исполнительное производство, которое предусматривало выселение меня и моей семьи из дома в Краснодарском крае. Однако мы фактически проживали в Екатеринбурге с июня 2022 года, а регистрация в Краснодарском крае была аннулирована еще в 2021 году», — посетовала Лобанова. Кроме всего, Ирина возмущена, что судебные заседания велись в течение девяти месяцев без вынесения какого-либо решения, что, по ее мнению, является волокитой и противоречит гарантиям российского законодательства о вынесении судебных решений в разумный срок. «А не вынесение решения и передача этого дела по подсудности — это грубое нарушение статьи 33 ГПК!», — возмутилась она. Лобанова иронизирует по поводу того, как пристав, по ее словам, бездействует, и продолжает настаивать на том, что ее семья живет на юге России, хотя это далеко не так. «Пристав даже не потрудился проверить реальное место нашего проживания. Весьма абсурдно, что исполнительное производство все еще висит в воздухе, и никаких действий для его закрытия за целый год так и не последовало». Женщина также выражает свое недоумение, что после девяти заседаний суд все еще не вынес решения, лишая ее возможности как-либо реагировать на ситуацию (соответствующая информация содержится в картотеке Приморского районного суда города Новороссийска). «Прошло уже девять заседаний, но решение суда так и не было вынесено. Понимаете, мои руки связаны, ведь я не могу ни согласиться с решением суда, ни обжаловать его». Адвокат направила жалобу в Краснодарский ФССП РФ. Из-за продолжительного отсутствия ответа Худушина обратилась с иском в суд. Несмотря на то, что действие запрета истекло, Лобанова не желает прекращать борьбу за свои права и настаивает на привлечении пристава к ответственности. «Учитывая халатное отношение судебного пристава-исполнителя к своим служебным обязанностям, а также превышение своих должностных полномочий, которое повлекло причинение мне значительного материально ущерба, необходимо привлечь должностное лицо к уголовной и материальной ответственности», — подчеркнула уралочка. По словам адвоката Олеси Худушиной, судья намеренно затягивает дело, несмотря на все возражения и справедливые доводы. «Только к последнему заседанию судья изучил дело и, видимо, испугался последствий вынесения решения против ФССП РФ. Помимо этого, приставы не только проигнорировали все жалобы, но и в дальнейшем не явились в суд ни на одно заседание». Редакция URA.RU направила официальный запрос в Новороссийский городской отдел судебных приставов УФССП России по Краснодарскому краю. На момент публикации новости ответ не поступил. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Дизайнер и амбассадор итальянской компании Gemar Balloons (производитель латексных воздушных шаров) екатеринбурженка Ирина Лобанова не смогла выехать в Колумбию из-за запрета выезда из РФ, инициированного приставом из Краснодарского края. И хотя действие вето уже закончилось, Лобанова заявила URA.RU, что она уже почти год не может добиться решения по этому делу в суде и призвать пристава к ответственности, по вине которого она не может получить компенсацию почти в 300 тысяч рублей. «В конце июля 2023 года была запланирована и оплачена поездка в Колумбию на большое мероприятие, в котором я должна была принять участие, получить дополнительное образование, т. е. повысить свою квалификацию и обменяться творческим опытом. К сожалению, посетить его я так и не смогла, так как оказалось, что у меня есть запрет на выезд из страны. О запрете мне стало известно в момент попытки вылета из аэропорта Внуково. Стоимость поездки составляла 297 064 рубля. В итоге я осталась без денег и без важной для моей профессиональной деятельности поездки», — рассказала Ирина. В аэропорту женщине вручили бумагу без указания оснований или номера исполнительного производства (соответствующий документ имеется в распоряжении URA.RU). После этого она начала выяснять, кто наложил запрет. По словам Ирины, на ней не числилось никаких долгов. Лобанова утверждает, что не была уведомлена о запрете на выезд ни через «Госуслуги», ни по адресу постоянной регистрации в Екатеринбурге (зарегистрирована с 2003 года), ни с помощью Смс-сообщений. «В связи с отсутствием информации о запрете я обратилась за помощью к адвокату Олесе Худушиной. В ходе разбирательства выяснилось, что судебный пристав из Краснодарского края еще 26 ноября 2022 года инициировал исполнительное производство, которое предусматривало выселение меня и моей семьи из дома в Краснодарском крае. Однако мы фактически проживали в Екатеринбурге с июня 2022 года, а регистрация в Краснодарском крае была аннулирована еще в 2021 году», — посетовала Лобанова. Кроме всего, Ирина возмущена, что судебные заседания велись в течение девяти месяцев без вынесения какого-либо решения, что, по ее мнению, является волокитой и противоречит гарантиям российского законодательства о вынесении судебных решений в разумный срок. «А не вынесение решения и передача этого дела по подсудности — это грубое нарушение статьи 33 ГПК!», — возмутилась она. Лобанова иронизирует по поводу того, как пристав, по ее словам, бездействует, и продолжает настаивать на том, что ее семья живет на юге России, хотя это далеко не так. «Пристав даже не потрудился проверить реальное место нашего проживания. Весьма абсурдно, что исполнительное производство все еще висит в воздухе, и никаких действий для его закрытия за целый год так и не последовало». Женщина также выражает свое недоумение, что после девяти заседаний суд все еще не вынес решения, лишая ее возможности как-либо реагировать на ситуацию (соответствующая информация содержится в картотеке Приморского районного суда города Новороссийска). «Прошло уже девять заседаний, но решение суда так и не было вынесено. Понимаете, мои руки связаны, ведь я не могу ни согласиться с решением суда, ни обжаловать его». Адвокат направила жалобу в Краснодарский ФССП РФ. Из-за продолжительного отсутствия ответа Худушина обратилась с иском в суд. Несмотря на то, что действие запрета истекло, Лобанова не желает прекращать борьбу за свои права и настаивает на привлечении пристава к ответственности. «Учитывая халатное отношение судебного пристава-исполнителя к своим служебным обязанностям, а также превышение своих должностных полномочий, которое повлекло причинение мне значительного материально ущерба, необходимо привлечь должностное лицо к уголовной и материальной ответственности», — подчеркнула уралочка. По словам адвоката Олеси Худушиной, судья намеренно затягивает дело, несмотря на все возражения и справедливые доводы. «Только к последнему заседанию судья изучил дело и, видимо, испугался последствий вынесения решения против ФССП РФ. Помимо этого, приставы не только проигнорировали все жалобы, но и в дальнейшем не явились в суд ни на одно заседание». Редакция URA.RU направила официальный запрос в Новороссийский городской отдел судебных приставов УФССП России по Краснодарскому краю. На момент публикации новости ответ не поступил.