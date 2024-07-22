Врач-эпидемиолог Хайруллина призвала челябинцев прививаться от пневмококка

Врач-эпидемиолог Лилиана Хайруллина рассказала, почему важно прививаться от пневмококковой инфекции. Об этом сообщили 22 июля в пресс-службе регионального минздрава.
«Как и многие другие инфекции, пневмококковая лечится антибиотиками. Но лечение усложняется тем, что пневмококки мутируют и вырабатывают устойчивость ко многим антибиотикам. Инфекция развивается стремительно, ей хватает двух-трех дней, чтобы „захватить“ организм. Поэтому, у врачей, как правило, не остается времени на определение чувствительности патогенов к определенным антибиотикам. Скоротечность инфекции часто приводит к летальности», — сообщила Хайруллина.
Пневмококк — это возбудитель бактериальной инфекции. Его деятельность приводит к пневмонии, отитам, менингитам, синуситам и сепсису. Основной путь заражения инфекцией — воздушно-капельный. Инфицирование происходит при чихании, кашле, разговоре с больным человеком.
Заболеть пневмококковой инфекцией больше других рискуют люди старше 55 лет, дети до пять лет, взрослые с хроническими заболеваниями. В минздраве подчеркнули, что вакцинация — единственный эффективный способ профилактировать инфекции.
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