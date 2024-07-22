Врач-эпидемиолог Хайруллина призвала челябинцев прививаться от пневмококка

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Болезнь передается при кашле и чихании
Болезнь передается при кашле и чихании Фото:

Врач-эпидемиолог Лилиана Хайруллина рассказала, почему важно прививаться от пневмококковой инфекции. Об этом сообщили 22 июля в пресс-службе регионального минздрава.

«Как и многие другие инфекции, пневмококковая лечится антибиотиками. Но лечение усложняется тем, что пневмококки мутируют и вырабатывают устойчивость ко многим антибиотикам. Инфекция развивается стремительно, ей хватает двух-трех дней, чтобы „захватить“ организм. Поэтому, у врачей, как правило, не остается времени на определение чувствительности патогенов к определенным антибиотикам. Скоротечность инфекции часто приводит к летальности», — сообщила Хайруллина.

Пневмококк — это возбудитель бактериальной инфекции. Его деятельность приводит к пневмонии, отитам, менингитам, синуситам и сепсису. Основной путь заражения инфекцией — воздушно-капельный. Инфицирование происходит при чихании, кашле, разговоре с больным человеком.

Заболеть пневмококковой инфекцией больше других рискуют люди старше 55 лет, дети до пять лет, взрослые с хроническими заболеваниями. В минздраве подчеркнули, что вакцинация — единственный эффективный способ профилактировать инфекции.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Врач-эпидемиолог Лилиана Хайруллина рассказала, почему важно прививаться от пневмококковой инфекции. Об этом сообщили 22 июля в пресс-службе регионального минздрава. «Как и многие другие инфекции, пневмококковая лечится антибиотиками. Но лечение усложняется тем, что пневмококки мутируют и вырабатывают устойчивость ко многим антибиотикам. Инфекция развивается стремительно, ей хватает двух-трех дней, чтобы „захватить“ организм. Поэтому, у врачей, как правило, не остается времени на определение чувствительности патогенов к определенным антибиотикам. Скоротечность инфекции часто приводит к летальности», — сообщила Хайруллина. Пневмококк — это возбудитель бактериальной инфекции. Его деятельность приводит к пневмонии, отитам, менингитам, синуситам и сепсису. Основной путь заражения инфекцией — воздушно-капельный. Инфицирование происходит при чихании, кашле, разговоре с больным человеком. Заболеть пневмококковой инфекцией больше других рискуют люди старше 55 лет, дети до пять лет, взрослые с хроническими заболеваниями. В минздраве подчеркнули, что вакцинация — единственный эффективный способ профилактировать инфекции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...