22 июля 2024

Путин назначил новых судей в Свердловской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Путин подписал указ о назначении новых судей
Владимир Путин подписал указ о назначении новых судей Фото:

Президент России Владимир Путин назначил восемь новых судей в Свердловской области. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Судьями Свердловского областного суда назначить: Логунову Алену Александровну, Хамиеву Юлию Ривкатовну, Шкляеву Юлию Анатольевну», — говорится в указе. Судьей арбитражного суда Уральского округа была назначена Юлия Скромова.

Судьями Арбитражного суда Свердловской области стали Алена Зеленина и Татьяна Кадочникова. Судьей Ленинского районного суда Нижнего Тагила была назначена Марина Иванова, а Тагилстроевского районного суда города — Юлия Софронова.

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Президент России Владимир Путин назначил восемь новых судей в Свердловской области. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. «Судьями Свердловского областного суда назначить: Логунову Алену Александровну, Хамиеву Юлию Ривкатовну, Шкляеву Юлию Анатольевну», — говорится в указе. Судьей арбитражного суда Уральского округа была назначена Юлия Скромова. Судьями Арбитражного суда Свердловской области стали Алена Зеленина и Татьяна Кадочникова. Судьей Ленинского районного суда Нижнего Тагила была назначена Марина Иванова, а Тагилстроевского районного суда города — Юлия Софронова.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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