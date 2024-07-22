Президент России Владимир Путин назначил восемь новых судей в Свердловской области. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
«Судьями Свердловского областного суда назначить: Логунову Алену Александровну, Хамиеву Юлию Ривкатовну, Шкляеву Юлию Анатольевну», — говорится в указе. Судьей арбитражного суда Уральского округа была назначена Юлия Скромова.
Судьями Арбитражного суда Свердловской области стали Алена Зеленина и Татьяна Кадочникова. Судьей Ленинского районного суда Нижнего Тагила была назначена Марина Иванова, а Тагилстроевского районного суда города — Юлия Софронова.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!