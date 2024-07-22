Полиция сняла с рейса пассажира в аэропорту ХМАО из-за курения на борту

Полиция сняла с рейса пассажира в аэропорту Ханты-Мансийска за курение в туалете самолета. Житель Башкирии нарушил правила нахождения на борту, когда воздушное судно готовилось ко взлету.
«Судимый в 2020 году за умышленное причинение вреда здоровью 40-летний житель города Ишимбай республики Башкортостан при подготовке к рейсу курил в туалетной комнате самолета. Представители перевозчика отказали мужчине в перелете из-за нарушения правил поведения пассажиров», — сообщила Транспортная полиция Урала.
При задержании мужчина громко ругался и оскорблял представителя авиакомпании. Полиция привлекла нарушителя к административной ответственности.
Ранее URA.RU писало, что в аэропорту Сургута (ХМАО) сняли с рейса сняли пьяную пассажирку. Она напилась, празднуя будущую сделку по покупке квартиры.
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