22 июля 2024

Полиция сняла с рейса пассажира в аэропорту ХМАО из-за курения на борту

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Авиапассажира сняли с рейса в аэропорту Ханты-Мансийска за курение на борту
Авиапассажира сняли с рейса в аэропорту Ханты-Мансийска за курение на борту Фото:

Полиция сняла с рейса пассажира в аэропорту Ханты-Мансийска за курение в туалете самолета. Житель Башкирии нарушил правила нахождения на борту, когда воздушное судно готовилось ко взлету.

«Судимый в 2020 году за умышленное причинение вреда здоровью 40-летний житель города Ишимбай республики Башкортостан при подготовке к рейсу курил в туалетной комнате самолета. Представители перевозчика отказали мужчине в перелете из-за нарушения правил поведения пассажиров», — сообщила Транспортная полиция Урала.

При задержании мужчина громко ругался и оскорблял представителя авиакомпании. Полиция привлекла нарушителя к административной ответственности.

Ранее URA.RU писало, что в аэропорту Сургута (ХМАО) сняли с рейса сняли пьяную пассажирку. Она напилась, празднуя будущую сделку по покупке квартиры.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Полиция сняла с рейса пассажира в аэропорту Ханты-Мансийска за курение в туалете самолета. Житель Башкирии нарушил правила нахождения на борту, когда воздушное судно готовилось ко взлету. «Судимый в 2020 году за умышленное причинение вреда здоровью 40-летний житель города Ишимбай республики Башкортостан при подготовке к рейсу курил в туалетной комнате самолета. Представители перевозчика отказали мужчине в перелете из-за нарушения правил поведения пассажиров», — сообщила Транспортная полиция Урала. При задержании мужчина громко ругался и оскорблял представителя авиакомпании. Полиция привлекла нарушителя к административной ответственности. Ранее URA.RU писало, что в аэропорту Сургута (ХМАО) сняли с рейса сняли пьяную пассажирку. Она напилась, празднуя будущую сделку по покупке квартиры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...