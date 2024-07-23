В Москве огонь охватил жилой дом на две тысячи квадратов

В Москве произошел пожар в жилом доме, который охватил два этажа и чердачное помещение. Площадь пожара составила 2 000 квадратных метров. В результате инцидента были эвакуированы 34 человека, сообщает пресс-служба МЧС России.
«На улице Молодежная горит квартира на 7-ом этаже. Пламя перекинулось на балкон 8-ого этажа и чердак... Площадь пожара в Москве — 2 000 квадратных метров. На месте работают более 150 специалистов и 46 единиц техники», — передает ведомство в своем официальном telegram-канале.
Из здания были эвакуированы около 34 человек. Спасательные работы и ликвидация пожара осуществлялись оперативно, благодаря чему удалось избежать более серьезных последствий. Информация о причинах пожара и возможных пострадавших уточняется.
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