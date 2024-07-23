23 июля 2024

В Москве огонь охватил жилой дом на две тысячи квадратов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожар охватил жилое здание
Пожар охватил жилое здание Фото:

В Москве произошел пожар в жилом доме, который охватил два этажа и чердачное помещение. Площадь пожара составила 2 000 квадратных метров. В результате инцидента были эвакуированы 34 человека, сообщает пресс-служба МЧС России.

«На улице Молодежная горит квартира на 7-ом этаже. Пламя перекинулось на балкон 8-ого этажа и чердак... Площадь пожара в Москве — 2 000 квадратных метров. На месте работают более 150 специалистов и 46 единиц техники», — передает ведомство в своем официальном telegram-канале.

Из здания были эвакуированы около 34 человек. Спасательные работы и ликвидация пожара осуществлялись оперативно, благодаря чему удалось избежать более серьезных последствий. Информация о причинах пожара и возможных пострадавших уточняется.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Москве произошел пожар в жилом доме, который охватил два этажа и чердачное помещение. Площадь пожара составила 2 000 квадратных метров. В результате инцидента были эвакуированы 34 человека, сообщает пресс-служба МЧС России. «На улице Молодежная горит квартира на 7-ом этаже. Пламя перекинулось на балкон 8-ого этажа и чердак... Площадь пожара в Москве — 2 000 квадратных метров. На месте работают более 150 специалистов и 46 единиц техники», — передает ведомство в своем официальном telegram-канале. Из здания были эвакуированы около 34 человек. Спасательные работы и ликвидация пожара осуществлялись оперативно, благодаря чему удалось избежать более серьезных последствий. Информация о причинах пожара и возможных пострадавших уточняется.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...