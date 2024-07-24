Площадь пожара составляет 180 метров квадратных (архивное фото)
В Екатеринбурге загорелся частный жилой дом по адресу переулок Моховой, 28. Площадь пожара составляет 180 квадратных метров, сообщили URA.RU в ГУ МЧС по Свердловской области.
«В районе переулка Мохового горит частный жилой дом и надворные постройки. Площадь пожара составляет 180 метров квадратных. Угрозы распространения пожара нет», — рассказали в ведомстве.
Также там отметили, что информация о пострадавших в результате возгорания не поступала. Для ликвидации пожара были задействованы две единицы специализированной техники и семь сотрудников пожарной службы.
Угрозы распространения пожара нет
В ликвидации возгорания задействованы две единицы спецтехники и семь человек личного состава
Информация о пострадавших в результате возгорания не поступала
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