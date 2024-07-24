24 июля 2024

В Екатеринбурге огонь охватил жилой дом на 180 квадратов. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Площадь пожара составляет 180 метров квадратных (архивное фото)
Площадь пожара составляет 180 метров квадратных (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге загорелся частный жилой дом по адресу переулок Моховой, 28. Площадь пожара составляет 180 квадратных метров, сообщили URA.RU в ГУ МЧС по Свердловской области.

«В районе переулка Мохового горит частный жилой дом и надворные постройки. Площадь пожара составляет 180 метров квадратных. Угрозы распространения пожара нет», — рассказали в ведомстве.

Также там отметили, что информация о пострадавших в результате возгорания не поступала. Для ликвидации пожара были задействованы две единицы специализированной техники и семь сотрудников пожарной службы.

Угрозы распространения пожара нет
Угрозы распространения пожара нет
Фото:
В ликвидации возгорания задействованы две единицы спецтехники и семь человек личного состава
В ликвидации возгорания задействованы две единицы спецтехники и семь человек личного состава
Фото:
Информация о пострадавших в результате возгорания не поступала
Информация о пострадавших в результате возгорания не поступала
Фото:

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В Екатеринбурге загорелся частный жилой дом по адресу переулок Моховой, 28. Площадь пожара составляет 180 квадратных метров, сообщили URA.RU в ГУ МЧС по Свердловской области. «В районе переулка Мохового горит частный жилой дом и надворные постройки. Площадь пожара составляет 180 метров квадратных. Угрозы распространения пожара нет», — рассказали в ведомстве. Также там отметили, что информация о пострадавших в результате возгорания не поступала. Для ликвидации пожара были задействованы две единицы специализированной техники и семь сотрудников пожарной службы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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